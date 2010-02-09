Станцию метро "Мякинино" передадут Москве к осени

9 декабря 2016 г. Метрополитен получит частную станцию "Мякинино" в бессрочную аренду

Проблемная станция, построенная на средства Crocus Group, юридически останется в собственности компании, но будет находиться в бессрочной безвозмездной аренде Московского метрополитена. Бумаги оформляются.