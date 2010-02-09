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Станцию метро "Мякинино" передадут Москве к осени
9 апреля 2018 г. | Время публикации 11:50
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Передачу Москве первой частной станции метро отложили на год. Как рассказал РБК владелец и президент компании Crocus Group Араз Агаларов, его фирма потратила еще 30 миллионов рублей на новый проект станции метро "Мякинино", включающий все инженерные коммуникации, чтобы передать ее в ведение метрополитена. Однако это займет некоторое время и отсрочит передачу станции.

По словам Агаларова, станция давно была сдана в эксплуатацию. "Потом мы сделали проект и достроили переходы из метро: один в "Крокус Сити Холл", а второй — во второй корпус "Крокус Экспо". Мы приняли решение, что надо заново пройти экспертизу со всей станцией вместе с переходами", — рассказал он. По словам Агаларова, за разработку проекта отвечает "Метрогипротранс". Как сообщили в пресс-службе предприятия, по обновленному плану-графику процесс передачи должен завершиться в конце второго квартала 2018 года. Продление сроков позволит Crocus Group подготовить всю документацию, необходимую для передачи объекта. В пресс-службах департамента транспорта Москвы и "Метрогипротранса" ситуацию не прокомментировали.

В 2016 году в транспортном комплексе столицы заявили о намерении закрыть станцию, так как она не соответствует технологической, пожарной и транспортной безопасности, а инвестор несколько лет не оформлял необходимых документов. Агаларов утверждал, что лишь финансировал строительство, но не обязан был заниматься документацией. После того, как он пообещал привести документы в порядок, станция осталась в собственности Crocus Group, но была передана метрополитену в бессрочную аренду. Занимавший тогда пост начальника Московского метрополитена Дмитрий Пегов сообщал, что процедура должна завершиться в 2017 году. В сентябре 2017 года Агаларов сообщил журналистам, что станцию передадут до конца года.

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Понедельник, 9 апреля 2018 г. // Последняя новость 11:50
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