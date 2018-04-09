

Задымление обнаружили на закрытом мусорном полигоне "Аннино" в Подмосковье Рубрики: Экология

Стоп-кадр видесюжета МОСРЕГ / www.youtube.com Задымление зафиксировано на закрытом мусорном полигоне "Аннино" в Рузском округе Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации муниципалитета.



"Задымление на закрытом полигоне было зафиксировано в понедельник, на место выехала машина с грунтом для тушения очага, однако активисты перекрыли въезд на полигон, препятствуя работе техники. На закрытый полигон ТБО "Аннино" в Рузском городском округе приехали сотрудники министерства экологии Московской области", - говорится в сообщении. Очаг тления планируется засыпать грунтом.



По данным администрации округа, полигон "Аннино" работал с 1975 года и был закрыт в декабре 2016 года. Он принимал отходы со всей территории Рузского округа и частично с городских округов Звенигород и Истра. Сейчас свалку готовят к рекультивации: отметим, что после тления свалки 29-30 августа и 26 сентября прошлого года пожарные исследовали полигон тепловизорами и выявили несколько очагов возгорания. Сообщалось, что проект рекультивации полигона разработают к июлю 2018 года.



Кроме того, в октябре прошлого года глава Рузского городского округа Максим Тарханов попросил правоохранительные органы усилить охрану полигона из-за незаконного захоронения отходов на свалке. Он также поручил своему заместителю Льву Урману провести служебное расследование по факту попыток захоронения отходов, в том числе со стороны компаний, которые ранее утилизировали отходы на полигоне.



14 октября в ходе плановой проверки территории полигона полиция обнаружила мусоровоз, водитель которого пытался захоронить на свалке строительный мусор из Истринского района Московской области. При въезде на территорию "Аннино" он заплатил работнику полигона 3800 рублей, после чего проехал внутрь и сгрузил содержимое мусоровоза. Контролер фирмы, пропустивший мусоровоз, заявила, что сделала это бесплатно и по распоряжению старшего смены.



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