

День космонавтики отметят в семи столичных парках Рубрики: Развлечения

Moscow-Live.ru



С 20:00 до 22:00 посетители парка "Красная Пресня" смогут понаблюдать за звездами в ночном небе с помощью телескопа. Его установят на Малом острове. Участники сообщества любителей астрономии "Урания" помогут настроить аппарат по Полярной звезде, а также сфотографировать планеты (в том числе, возможно, Венеру и Юпитер) и созвездия на специальную астрономическую камеру. Фотографии можно будет выслать на свою электронную почту. Астрономические наблюдения состоятся при условии ясной погоды.



В парке "Кузьминки" с 15:00 до 19:00 научат, как создать модель космического корабля из подручных материалов. Посетителям выдадут картон, пластик и бумагу. В парке также состоится лекция "Мифы и заблуждения о космосе". На ней расскажут о наиболее распространенных мифах, связанных с космосом, а также объяснят, что такое космические черные дыры. Лекция пройдет с 15:30 до 17:00 в актовом зале рядом с дирекцией парка.



А в парке "Фили" 12 апреля инсценируют шуточный запуск ракеты. Для начала всем желающим дадут ватман, маркеры и скотч и предложат создать самый яркий макет космического корабля. Лучшая поделка "полетит в космос". Специально приглашенные для представления клоуны поместят ракету в каркас и привяжут к кораблю воздушный шарик, наполненный гелием. Затем ее "запустят", открыв верхнюю часть каркаса. Мероприятие начнется в 12:05.



В Центре творчества и досуга Бабушкинского парка в 11:00 пройдет конкурс рисунка "Звездные просторы". Гости получат краски, карандаши и бумагу, а затем нарисуют, как они представляют космос. Для тех, кто не равнодушен к творчеству, в выставочном павильоне "Арт-парк" Измайловского парка организуют мастер-класс по созданию аппликации "Я космонавт" в 16:00, а в парке Победы на Поклонной горе пройдет мастер-класс по созданию аппликации "Вселенная глазами детей" в 16:00. Кроме того, в парке Победы в 10:00 ученики школы номер 998 пронесут вахту почетного караула у Вечного огня.



А в парке Горького в 15:00 откроют обсерваторию (она традиционно не работает осенью и зимой). В 15:30 и в 16:30 всех желающих приглашают на дневные астрономические экскурсии. На них посетителям обсерватории расскажут об устройстве телескопов. Гости смогут наблюдать за Солнцем, увидеть солнечные пятна и протуберанцы — плотные сгустки плазмы, которые поднимаются над Солнцем и удерживаются над его поверхностью в течение определенного времени. Кроме того, можно будет рассмотреть вторую по удаленности от Солнца планету — Венеру.



В 18:00 у здания обсерватории начнется квест "В поисках звезд". Командам предстоит найти символы, связанные с космосом, и разгадать тайны первых воздухоплавателей. Вечерние экскурсии начнутся в 20:30 и в 22:00. На них расскажут о принципе работы телескопов и помогут найти на вечернем небе звездные скопления, а также галактики, которые находятся в миллионах световых лет от нас. Семь городских парков подготовили тематические мероприятия ко Дню космонавтики. Как отмечается на сайте мэра и правительства столицы , посетители смогут понаблюдать за звездами с помощью телескопа, создать модель космического корабля из подручных материалов, инсценировать запуск ракеты и развеять распространенные мифы о космосе.С 20:00 до 22:00 посетители паркасмогут понаблюдать за звездами в ночном небе с помощью телескопа. Его установят на Малом острове. Участники сообщества любителей астрономии "Урания" помогут настроить аппарат по Полярной звезде, а также сфотографировать планеты (в том числе, возможно, Венеру и Юпитер) и созвездия на специальную астрономическую камеру. Фотографии можно будет выслать на свою электронную почту. Астрономические наблюдения состоятся при условии ясной погоды.В паркес 15:00 до 19:00 научат, как создать модель космического корабля из подручных материалов. Посетителям выдадут картон, пластик и бумагу. В парке также состоится лекция "Мифы и заблуждения о космосе". На ней расскажут о наиболее распространенных мифах, связанных с космосом, а также объяснят, что такое космические черные дыры. Лекция пройдет с 15:30 до 17:00 в актовом зале рядом с дирекцией парка.А в парке12 апреля инсценируют шуточный запуск ракеты. Для начала всем желающим дадут ватман, маркеры и скотч и предложат создать самый яркий макет космического корабля. Лучшая поделка "полетит в космос". Специально приглашенные для представления клоуны поместят ракету в каркас и привяжут к кораблю воздушный шарик, наполненный гелием. Затем ее "запустят", открыв верхнюю часть каркаса. Мероприятие начнется в 12:05.В Центре творчества и досугав 11:00 пройдет конкурс рисунка "Звездные просторы". Гости получат краски, карандаши и бумагу, а затем нарисуют, как они представляют космос. Для тех, кто не равнодушен к творчеству, в выставочном павильоне "Арт-парк"организуют мастер-класс по созданию аппликации "Я космонавт" в 16:00, а впройдет мастер-класс по созданию аппликации "Вселенная глазами детей" в 16:00. Кроме того, в парке Победы в 10:00 ученики школы номер 998 пронесут вахту почетного караула у Вечного огня.А вв 15:00 откроют обсерваторию (она традиционно не работает осенью и зимой). В 15:30 и в 16:30 всех желающих приглашают на дневные астрономические экскурсии. На них посетителям обсерватории расскажут об устройстве телескопов. Гости смогут наблюдать за Солнцем, увидеть солнечные пятна и протуберанцы — плотные сгустки плазмы, которые поднимаются над Солнцем и удерживаются над его поверхностью в течение определенного времени. Кроме того, можно будет рассмотреть вторую по удаленности от Солнца планету — Венеру.В 18:00 у здания обсерватории начнется квест "В поисках звезд". Командам предстоит найти символы, связанные с космосом, и разгадать тайны первых воздухоплавателей. Вечерние экскурсии начнутся в 20:30 и в 22:00. На них расскажут о принципе работы телескопов и помогут найти на вечернем небе звездные скопления, а также галактики, которые находятся в миллионах световых лет от нас.



Предыдущая статья | Следующая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 9.04.2018 12:00 3 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00