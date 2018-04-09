NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
апреля
pda
Поиск
Архив

День космонавтики отметят в семи столичных парках
9 апреля 2018 г. | Время публикации 08:40 | Последние изменения 10:45
Рубрики: Развлечения  
 
Moscow-Live.ru
Семь городских парков подготовили тематические мероприятия ко Дню космонавтики. Как отмечается на сайте мэра и правительства столицы, посетители смогут понаблюдать за звездами с помощью телескопа, создать модель космического корабля из подручных материалов, инсценировать запуск ракеты и развеять распространенные мифы о космосе.

С 20:00 до 22:00 посетители парка "Красная Пресня" смогут понаблюдать за звездами в ночном небе с помощью телескопа. Его установят на Малом острове. Участники сообщества любителей астрономии "Урания" помогут настроить аппарат по Полярной звезде, а также сфотографировать планеты (в том числе, возможно, Венеру и Юпитер) и созвездия на специальную астрономическую камеру. Фотографии можно будет выслать на свою электронную почту. Астрономические наблюдения состоятся при условии ясной погоды.

В парке "Кузьминки" с 15:00 до 19:00 научат, как создать модель космического корабля из подручных материалов. Посетителям выдадут картон, пластик и бумагу. В парке также состоится лекция "Мифы и заблуждения о космосе". На ней расскажут о наиболее распространенных мифах, связанных с космосом, а также объяснят, что такое космические черные дыры. Лекция пройдет с 15:30 до 17:00 в актовом зале рядом с дирекцией парка.

А в парке "Фили" 12 апреля инсценируют шуточный запуск ракеты. Для начала всем желающим дадут ватман, маркеры и скотч и предложат создать самый яркий макет космического корабля. Лучшая поделка "полетит в космос". Специально приглашенные для представления клоуны поместят ракету в каркас и привяжут к кораблю воздушный шарик, наполненный гелием. Затем ее "запустят", открыв верхнюю часть каркаса. Мероприятие начнется в 12:05.

В Центре творчества и досуга Бабушкинского парка в 11:00 пройдет конкурс рисунка "Звездные просторы". Гости получат краски, карандаши и бумагу, а затем нарисуют, как они представляют космос. Для тех, кто не равнодушен к творчеству, в выставочном павильоне "Арт-парк" Измайловского парка организуют мастер-класс по созданию аппликации "Я космонавт" в 16:00, а в парке Победы на Поклонной горе пройдет мастер-класс по созданию аппликации "Вселенная глазами детей" в 16:00. Кроме того, в парке Победы в 10:00 ученики школы номер 998 пронесут вахту почетного караула у Вечного огня.

А в парке Горького в 15:00 откроют обсерваторию (она традиционно не работает осенью и зимой). В 15:30 и в 16:30 всех желающих приглашают на дневные астрономические экскурсии. На них посетителям обсерватории расскажут об устройстве телескопов. Гости смогут наблюдать за Солнцем, увидеть солнечные пятна и протуберанцы — плотные сгустки плазмы, которые поднимаются над Солнцем и удерживаются над его поверхностью в течение определенного времени. Кроме того, можно будет рассмотреть вторую по удаленности от Солнца планету — Венеру.

В 18:00 у здания обсерватории начнется квест "В поисках звезд". Командам предстоит найти символы, связанные с космосом, и разгадать тайны первых воздухоплавателей. Вечерние экскурсии начнутся в 20:30 и в 22:00. На них расскажут о принципе работы телескопов и помогут найти на вечернем небе звездные скопления, а также галактики, которые находятся в миллионах световых лет от нас.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.04.2018   12:00
3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 9 апреля 2018 г. // Последняя новость 11:50
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>