Рельефный парк появится в пойме реки Битца до конца года Рубрики: Городская инфраструктура

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Авторов концепции обновления зеленой зоны вдохновил ее естественный ландшафт, который имеет необычное трехъярусное строение. Территорию парка разделят на три маршрутные зоны. На нижнем ярусе, вокруг Верхнего и Малого Качаловских прудов, обустроят набережную с деревянными подходами к воде, мостиками и шезлонгами. На среднем ярусе оборудуют дорожки, где можно будет покататься на велосипедах или самокатах, заняться скандинавской ходьбой или бегом. В зимнее время здесь также планируют прокладывать лыжные трассы. Верхний ярус парка будет предназначен для выгула домашних питомцев, для этого там появится специальная площадка.



Парк в пойме реки Битцы располагается между улицами Ратной и Знаменские Садки и занимает около 15 гектаров, однако, по мнению местных жителей, сейчас находится в запущенном состоянии. Асфальтовые дорожки и мосты вокруг Верхнего и Малого Качаловских прудов не ремонтировали несколько лет, также парку не хватает удобных современных детских и спортивных площадок, уличных тренажеров и мест для тихого отдыха.



Территория вокруг прудов в обновленном парке будет предназначена для пеших прогулок и спокойного отдыха. Дорожки выложат плиткой и произведут укладку асфальта, выполнят реконструкцию пешеходных мостиков через реку, а у воды соорудят деревянные настилы, где посетители смогут посидеть и полюбоваться пейзажем. На территории парка также появятся модульные туалеты. В юго-восточной части парка построят новую детскую площадку площадью более 1000 квадратных метров, где дети смогут покататься на каруселях и качелях, попрыгать на батуте или позаниматься музыкой на специальных интерактивных стендах.



По просьбам жителей в западной части территории оборудуют большую спортивную зону для подростков, взрослых посетителей и пожилых людей. В этом месте появится футбольное поле, две площадки для стритбола, зона для игры в волейбол или баскетбол и место для занятий воркаутом. Расположенный неподалеку склон в зимнее время будут использовать для катания на тюбингах и санках. На игровой площадке для подростков будут тарзанка и качели, а также специальные комплексы для лазания. А спортплощадку для пожилых людей оснастят специальными тренажерами, развивающими координацию, гибкость и подвижность. Также там отведут места для спокойного досуга в тени деревьев, где можно будет сыграть в шахматы и шашки, почитать или пообщаться. Еще одну площадку для детей обустроят в северной части парка. Там можно будет поиграть в песочной ферме и попрыгать на батуте. Другими будущими достопримечательностями станут амфитеатр в северо-западной части и видовая зона у главного входа в юго-восточной части парка.



Кроме того, в парке обновят лавочки и урны, а все спортивные площадки и зоны отдыха свяжут дорожками. Вдоль них установят уличные фонари с энергосберегающими светильниками. В пойме реки Битцы высадят деревья, кустарники, прибрежные и луговые цветы. Отмечается, что ознакомиться с проектом ремонта парка можно на сайте



Между тем благоустройство природных зон нередко оборачивается противоположностью. Так, в Кузьминском лесопарке власти решили установить "красивые" и "современные" фонарные столбы, однако их оказалось так много, что парк в ночное время



Скандалом в прошлом году обернулось благоустройство парка при усадьбе Михалково в Головинском районе на севере города. Рабочие спустили воду из каскадных прудов. Местные жители, чтобы спасти погибающую рыбу, отлавливали ее и переносили в расположенный неподалеку Большой Головинский пруд. Очистку дна прудов благоустроители проводили при помощи тяжелой гусеничной техники, которая повредила берега и корни старых деревьев, растущих возле водоема. Проводимые работы уничтожили кормовую базу обитающих на прудах уток и огарей, которые в начале лета вывели много птенцов. Очевидцы происходящего утверждали, что рабочие



Ради велодорожек в парке были вырублены или повреждены многочисленные деревья, грунт был срыт на глубину около 50 сантиметров. Градозащитники из "Архнадзора" жаловались, что само существование дорожек в значительной степени меняет облик исторического парка, который является образцом садово-паркового искусства XVIII века. Больше того, работы проводились в нарушение закона, поскольку дорожно-тропиночная сеть в парке может прокладываться не ближе чем на расстоянии двух метров от деревьев и кустарников.



СМИ писали, что благоустройство парка усадьбы Михалково - личный проект Собянина, который рассчитывал увидеть там "новый парк Горького - не меньше". На озеленение и без того зеленого парка городские власти выделили около миллиарда рублей, а единственным участником конкурса стала компания ЕКС, которая и была объявлена победителем. Обновленный парк Собянин лично открыл в октябре, заявив, что В пойме реки Битцы до конца года создадут рельефный парк с большой спортивной зоной, велосипедными дорожками и площадками для выгула животных. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.Авторов концепции обновления зеленой зоны вдохновил ее естественный ландшафт, который имеет необычное трехъярусное строение. Территорию парка разделят на три маршрутные зоны. На нижнем ярусе, вокруг Верхнего и Малого Качаловских прудов, обустроят набережную с деревянными подходами к воде, мостиками и шезлонгами. На среднем ярусе оборудуют дорожки, где можно будет покататься на велосипедах или самокатах, заняться скандинавской ходьбой или бегом. В зимнее время здесь также планируют прокладывать лыжные трассы. Верхний ярус парка будет предназначен для выгула домашних питомцев, для этого там появится специальная площадка.Парк в пойме реки Битцы располагается между улицами Ратной и Знаменские Садки и занимает около 15 гектаров, однако, по мнению местных жителей, сейчас находится в запущенном состоянии. Асфальтовые дорожки и мосты вокруг Верхнего и Малого Качаловских прудов не ремонтировали несколько лет, также парку не хватает удобных современных детских и спортивных площадок, уличных тренажеров и мест для тихого отдыха.Территория вокруг прудов в обновленном парке будет предназначена для пеших прогулок и спокойного отдыха. Дорожки выложат плиткой и произведут укладку асфальта, выполнят реконструкцию пешеходных мостиков через реку, а у воды соорудят деревянные настилы, где посетители смогут посидеть и полюбоваться пейзажем. На территории парка также появятся модульные туалеты. В юго-восточной части парка построят новую детскую площадку площадью более 1000 квадратных метров, где дети смогут покататься на каруселях и качелях, попрыгать на батуте или позаниматься музыкой на специальных интерактивных стендах.По просьбам жителей в западной части территории оборудуют большую спортивную зону для подростков, взрослых посетителей и пожилых людей. В этом месте появится футбольное поле, две площадки для стритбола, зона для игры в волейбол или баскетбол и место для занятий воркаутом. Расположенный неподалеку склон в зимнее время будут использовать для катания на тюбингах и санках. На игровой площадке для подростков будут тарзанка и качели, а также специальные комплексы для лазания. А спортплощадку для пожилых людей оснастят специальными тренажерами, развивающими координацию, гибкость и подвижность. Также там отведут места для спокойного досуга в тени деревьев, где можно будет сыграть в шахматы и шашки, почитать или пообщаться. Еще одну площадку для детей обустроят в северной части парка. Там можно будет поиграть в песочной ферме и попрыгать на батуте. Другими будущими достопримечательностями станут амфитеатр в северо-западной части и видовая зона у главного входа в юго-восточной части парка.Кроме того, в парке обновят лавочки и урны, а все спортивные площадки и зоны отдыха свяжут дорожками. Вдоль них установят уличные фонари с энергосберегающими светильниками. В пойме реки Битцы высадят деревья, кустарники, прибрежные и луговые цветы. Отмечается, что ознакомиться с проектом ремонта парка можно на сайте "Активный гражданин" . Там же можно проголосовать и оставить свои предложения о том, каким должен стать обновленный парк.Между тем благоустройство природных зон нередко оборачивается противоположностью. Так, в Кузьминском лесопарке власти решили установить "красивые" и "современные" фонарные столбы, однако их оказалось так много, что парк в ночное время стал напоминать съемочную площадку . Природозащитники утверждали, что чрезмерное освещение в лесу обязательно обернется негативными последствиями для природы, поскольку у животных, растений и насекомых есть определенный световой режим. В случае его изменения нарушается и жизнедеятельность этих организмов.Скандалом в прошлом году обернулось благоустройство парка при усадьбе Михалково в Головинском районе на севере города. Рабочие спустили воду из каскадных прудов. Местные жители, чтобы спасти погибающую рыбу, отлавливали ее и переносили в расположенный неподалеку Большой Головинский пруд. Очистку дна прудов благоустроители проводили при помощи тяжелой гусеничной техники, которая повредила берега и корни старых деревьев, растущих возле водоема. Проводимые работы уничтожили кормовую базу обитающих на прудах уток и огарей, которые в начале лета вывели много птенцов. Очевидцы происходящего утверждали, что рабочие давили утят тракторами Ради велодорожек в парке были вырублены или повреждены многочисленные деревья, грунт был срыт на глубину около 50 сантиметров. Градозащитники из "Архнадзора" жаловались, что само существование дорожек в значительной степени меняет облик исторического парка, который является образцом садово-паркового искусства XVIII века. Больше того, работы проводились в нарушение закона, поскольку дорожно-тропиночная сеть в парке может прокладываться не ближе чем на расстоянии двух метров от деревьев и кустарников.СМИ писали, что благоустройство парка усадьбы Михалково - личный проект Собянина, который рассчитывал увидеть там "новый парк Горького - не меньше". На озеленение и без того зеленого парка городские власти выделили около миллиарда рублей, а единственным участником конкурса стала компания ЕКС, которая и была объявлена победителем. Обновленный парк Собянин лично открыл в октябре, заявив, что "жители давно просили" о благоустройстве.



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