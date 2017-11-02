

В соцсетях активизировались платные боты, пропагандирующие строительство мусоросжигательных заводов Рубрики: Экология





Активисты напоминают, что протест местных жителей направлен в том числе и на строительство мусоросжигательных заводов в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах, которые собираются построить, чтобы сжигать неотсортированный мусор. "Гринпис России мешает этим планам - вместе с организациями "РазДельный Сбор" и "ЭКА" он образовал Альянс против сжигания и за переработку отходов для информирования россиян об опасностях мусоросжигательных технологий. Видимо, поэтому зеленые и стали мишенью пиарщиков МСЗ", - отмечают авторы материала.



Сотни однообразных постов размещаются в пабликах Вконтакте "Подслушано в", посвященных жизни различных городов - от Байконура до Нижнего Новгорода. По мнению их авторов, "зеленые" подкуплены "мусорной мафией" и Госдепом США, чтобы запустить цветную "зелёную" революцию в России, заблокировав строительство МСЗ в Московской области. Они утверждают, что сжигание является единственным и безопасным решением проблемы, что якобы доказывает европейский опыт. О том, что мусор перед сжиганием необходимо максимально разделять, при этом не сообщается.



Вызывают сомнение и личности авторов постов: судя по информации с их страниц, это молодые девушки, обеспокоившиеся мусорной проблемой накануне акции протеста. На их собственных страницах, многие из которых заведены всего несколько недель назад, размещены одинаковые посты про безопасность и необходимость строительства МСЗ со ссылками на "мнение экологов" из государственных СМИ. Также посты размещаются администраторами групп на правах рекламы. Как выяснили журналисты, связавшиеся с ними под видом заказчиков, размещение постов в паблике небольшого города стоит от 200 до 1000 рублей.



В Facebook лоббисты МСЗ предпочитают рассказывать о преимуществах МСЗ, также ссылаясь на мнимую мировую практику. В качестве примера приводится завод в Вене, где мусор якобы вообще не сортируется перед отправкой в печь, а из трубы идет водяной пар. О сортировке отходов перед последующим сжиганием, как и о том, что две трети мусора идет в переработку, сторонники заводов предпочитают не вспоминать.



Как рассказал координатор токсической программы "Гринпис" Алексей Киселев, два года назад активисты направили мэру столицы Сергею Собянину и главе подмосковного правительства Андрею Воробьеву доклад "Мусорное кольцо Москвы", в котором рекомендовали перейти к полноценной системе раздельного сбора мусора, глубокой переработке и сокращению образования отходов. "В Московском регионе мы видим только



Общеподмосковный протест против стремительно ухудшающейся экологической обстановки в Московской области назначен на



Напомним, единственными претендентами на строительство заводов в Подмосковье стали ООО "Альтернативная генерирующая компания - 1" и ООО "Альтернативная генерирующая компания - 2", подчиненные компании "РТ-Инвест" и зарегистрированные в июне 2016 года. Противники строительства отмечают, что у этих компаний



Кроме того, противников строительства насторожила закрытость информации об источниках финансирования компаний: они предполагают, что строительство будет профинансировано за счет бюджетов всех уровней, а возврат инвестиций будет осуществляться за счет тарифов на вывоз мусора, энергетического "зеленого" тарифа, а также экологического сбора предприятий с расширенной ответственностью. Лоббисты мусоросжигательных заводов начали атаку на Гринпис. Как сообщает портал Activatica.Org , в соцсети "ВКонтакте" ежедневно размещаются одинаковые посты с заголовком "Почему Гринпис молчит про свалки в России?", проиллюстрированные оскалившимися животными, такими как панда и амурский тигр. По мнению активистов, это связано с подготовкой общеподмосковной акции протеста против отравляющих воздух свалок, которая назначена на 14 апреля.Активисты напоминают, что протест местных жителей направлен в том числе и на строительство мусоросжигательных заводов в Воскресенском, Наро-Фоминском, Солнечногорском и Ногинском районах, которые собираются построить, чтобы сжигать неотсортированный мусор. "Гринпис России мешает этим планам - вместе с организациями "РазДельный Сбор" и "ЭКА" он образовал Альянс против сжигания и за переработку отходов для информирования россиян об опасностях мусоросжигательных технологий. Видимо, поэтому зеленые и стали мишенью пиарщиков МСЗ", - отмечают авторы материала.Сотни однообразных постов размещаются в пабликах Вконтакте "Подслушано в", посвященных жизни различных городов - от Байконура до Нижнего Новгорода. По мнению их авторов, "зеленые" подкуплены "мусорной мафией" и Госдепом США, чтобы запустить цветную "зелёную" революцию в России, заблокировав строительство МСЗ в Московской области. Они утверждают, что сжигание является единственным и безопасным решением проблемы, что якобы доказывает европейский опыт. О том, что мусор перед сжиганием необходимо максимально разделять, при этом не сообщается.Вызывают сомнение и личности авторов постов: судя по информации с их страниц, это молодые девушки, обеспокоившиеся мусорной проблемой накануне акции протеста. На их собственных страницах, многие из которых заведены всего несколько недель назад, размещены одинаковые посты про безопасность и необходимость строительства МСЗ со ссылками на "мнение экологов" из государственных СМИ. Также посты размещаются администраторами групп на правах рекламы. Как выяснили журналисты, связавшиеся с ними под видом заказчиков, размещение постов в паблике небольшого города стоит от 200 до 1000 рублей.В Facebook лоббисты МСЗ предпочитают рассказывать о преимуществах МСЗ, также ссылаясь на мнимую мировую практику. В качестве примера приводится завод в Вене, где мусор якобы вообще не сортируется перед отправкой в печь, а из трубы идет водяной пар. О сортировке отходов перед последующим сжиганием, как и о том, что две трети мусора идет в переработку, сторонники заводов предпочитают не вспоминать.Как рассказал координатор токсической программы "Гринпис" Алексей Киселев, два года назад активисты направили мэру столицы Сергею Собянину и главе подмосковного правительства Андрею Воробьеву доклад "Мусорное кольцо Москвы", в котором рекомендовали перейти к полноценной системе раздельного сбора мусора, глубокой переработке и сокращению образования отходов. "В Московском регионе мы видим только эксперименты в этом направлении . Между тем, за последние годы Великобритания успела увеличить долю перерабатываемых отходов с 7% до 45%, а Сан-Франциско — с 40% до 80%. Для сравнения, в Москве перерабатывается 5-10% мусора", - заявил Киселев. Строительство же МСЗ приведет к образованию токсичной золы и выбросов от сожженного мусора, что намного опаснее запаха со свалок.Общеподмосковный протест против стремительно ухудшающейся экологической обстановки в Московской области назначен на 14 апреля и приурочен ко дню рождения губернатора Московской области Андрея Воробьева. На митинги выйдут жители Волоколамска, Клина, Химок, Серпухова и других городов. Экоактивисты призывают "не позволить пиарщикам корпораций манипулировать народным протестом".Напомним, единственными претендентами на строительство заводов в Подмосковье стали ООО "Альтернативная генерирующая компания - 1" и ООО "Альтернативная генерирующая компания - 2", подчиненные компании "РТ-Инвест" и зарегистрированные в июне 2016 года. Противники строительства отмечают, что у этих компаний отсутствует опыт обращения с отходами , а также опыт в энергетике, строительстве и экологии, однако вышестоящих чиновников это не смущает.Кроме того, противников строительства насторожила закрытость информации об источниках финансирования компаний: они предполагают, что строительство будет профинансировано за счет бюджетов всех уровней, а возврат инвестиций будет осуществляться за счет тарифов на вывоз мусора, энергетического "зеленого" тарифа, а также экологического сбора предприятий с расширенной ответственностью.



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