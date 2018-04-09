Оператор Wi-Fi в московском метро изменит алгоритм авторизации после информации о крупной уязвимости

Оператор бесплатного Wi-Fi в московском метро "Максима Телеком" полностью изменит алгоритм авторизации для входа в сеть и усилит защиту персональных данных пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании после того, как стало известно о крупнейшей уязвимости
в сервисе.
Напомним, в марте программист Владимир Серов обнаружил, что номер телефона на странице авторизации в сети Wi-Fi и цифровой портрет пользователей - примерный возраст, пол, семейное положение, достаток, станции, на которых человек живет и работает - никак не шифруются. Кроме того, специалисту с помощью этих данных удалось отследить передвижение человека по подземке в реальном времени.
Серов сначала рассказал об этом на отраслевом портале "Хабрахабр", а в понедельник статью об уязвимости опубликовало издание The Village. В материале говорится, что имея базу незашифрованных данных пользователей, можно потенциально отследить более 10 миллионов телефонов.
В "Максима Телекоме" сообщили, что устранили уязвимость после появления информации на "Хабрахабре". "Мы сразу зашифровали передачу профильных данных, таких как номер телефона, пол, возрастная группа, а также выключили хранение данных о перемещении пользователей между станциями метро. Таким образом, исчезла возможность трекинга пользователей хакерами", - уверяют в пресс-службе.
Собеседник агентства подчеркнул, что в момент наличия уязвимости Серов собрал базу из пяти профилей - своего и друзей. "О существовании аналогичных баз нам неизвестно", - сказал представитель "Максима Телекома". По его словам, компания продолжает принимать срочные меры, чтобы исключить неправомерное присвоение абонентских данных.