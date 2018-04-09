Оператор Wi-Fi в московском метро изменит алгоритм авторизации после информации о крупной уязвимости Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Напомним, в марте программист Владимир Серов обнаружил, что номер телефона на странице авторизации в сети Wi-Fi и цифровой портрет пользователей - примерный возраст, пол, семейное положение, достаток, станции, на которых человек живет и работает - никак не шифруются. Кроме того, специалисту с помощью этих данных удалось отследить передвижение человека по подземке в реальном времени.



Серов сначала рассказал об этом на отраслевом портале "Хабрахабр", а в понедельник статью об уязвимости опубликовало издание The Village. В материале говорится, что имея базу незашифрованных данных пользователей, можно потенциально отследить более 10 миллионов телефонов.



В "Максима Телекоме" сообщили, что устранили уязвимость после появления информации на "Хабрахабре". "Мы сразу зашифровали передачу профильных данных, таких как номер телефона, пол, возрастная группа, а также выключили хранение данных о перемещении пользователей между станциями метро. Таким образом, исчезла возможность трекинга пользователей хакерами", - уверяют в пресс-службе.



Собеседник агентства подчеркнул, что в момент наличия уязвимости Серов собрал базу из пяти профилей - своего и друзей. "О существовании аналогичных баз нам неизвестно", - сказал представитель "Максима Телекома". По его словам, компания продолжает принимать срочные меры, чтобы исключить неправомерное присвоение абонентских данных. Оператор бесплатного Wi-Fi в московском метро "Максима Телеком" полностью изменит алгоритм авторизации для входа в сеть и усилит защиту персональных данных пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании после того, как стало известно о крупнейшей уязвимости в сервисе.Напомним, в марте программист Владимир Серов обнаружил, что номер телефона на странице авторизации в сети Wi-Fi и цифровой портрет пользователей - примерный возраст, пол, семейное положение, достаток, станции, на которых человек живет и работает - никак не шифруются. Кроме того, специалисту с помощью этих данных удалось отследить передвижение человека по подземке в реальном времени.Серов сначала рассказал об этом на отраслевом портале "Хабрахабр", а в понедельник статью об уязвимости опубликовало издание The Village. В материале говорится, что имея базу незашифрованных данных пользователей, можно потенциально отследить более 10 миллионов телефонов.В "Максима Телекоме" сообщили, что устранили уязвимость после появления информации на "Хабрахабре". "Мы сразу зашифровали передачу профильных данных, таких как номер телефона, пол, возрастная группа, а также выключили хранение данных о перемещении пользователей между станциями метро. Таким образом, исчезла возможность трекинга пользователей хакерами", - уверяют в пресс-службе.Собеседник агентства подчеркнул, что в момент наличия уязвимости Серов собрал базу из пяти профилей - своего и друзей. "О существовании аналогичных баз нам неизвестно", - сказал представитель "Максима Телекома". По его словам, компания продолжает принимать срочные меры, чтобы исключить неправомерное присвоение абонентских данных.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 апреля 2018 г. В сервисе бесплатного Wi-Fi в метро нашли крупную уязвимость, позволяющую отследить более 10 миллионов телефонов

"Дыра" минимум около года позволяла получать данные миллионов пользователей сети, привязанные к номеру телефона. Сами номера тоже не были зашифрованы. Такая информация позволяет отследить не только "цифровой портрет" человека, но и его передвижения.

