Первые столичные электробусы выйдут на линию до сентября

30 декабря 2017 г. В новом году москвичи получат 29 новых маршрутов наземного транспорта и электробусы

В 2018 году в Москве введут 29 новых маршрутов наземного транспорта. Известно, что пять новых маршрутов будут на юго-востоке, северо-западе и западе столицы. Кроме того, столица закупит электробусы.