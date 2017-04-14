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Первые столичные электробусы выйдут на линию до сентября
9 апреля 2018 г. | Время публикации 13:54 | Последние изменения 15:48
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Первые электробусы в Москве выйдут на линию до сентября 2018 года. Как сообщил агентству "Москва" глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, первые электробусы станут "дополнением" к существующим закупкам новых автобусов, а зарядные станции будут унифицированы для электробусов всех производителей.

Ликсутов напомнил, что электробусы оснастят самым современным оборудованием, в том числе системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Также электробусы будут оснащены бесплатным беспроводным интернетом и приспособлены для проезда маломобильных пассажиров. Ранее сообщалось, что запуск первых электробусов должен стать первым этапом проекта развития электрического наземного транспорта в Москве. В дальнейшем Москва планирует ежегодно приобретать по 300 электробусов, а с 2021 года начнет закупать только электробусы.

О том, что Москва станет пилотным регионом для запуска проекта по развитию электрического транспорта, стало известно в начале июня прошлого года в ходе Петербургского международного экономического форума. Противники проекта отмечают, что подобный транспорт даже за рубежом используется лишь в экспериментальном режиме, а шумиха вокруг электробусов является лишь предлогом для ликвидации троллейбусов, и переводить весь шинный транспорт на электробусы всерьёз никто не собирается. Блогеры полагают, что всё ограничится несколькими образцово-показательными маршрутами, под флагом которых будут "добиваться" остатки троллейбусной сети Москвы.
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