Власти отозвали скандальный законопроект о застройке водоохранных зон, но эксперты считают, это временно

11 марта 2018 г. Власти без лишнего шума задумали отменить советское постановление об охране московских водоемов

В документе прямо говорится, что действующее постановление создает трудности при согласовании отвода земельных участков в зонах санитарной охраны московского водопровода. Если его отменить, то в водоохранной зоне можно будет строить и копать.