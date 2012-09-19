Власти отозвали скандальный законопроект о застройке водоохранных зон, но эксперты считают, это временно

В правительстве РФ отозвали законопроект, предусматривающий снятие запрета на застройку зон санитарной охраны подмосковных водохранилищ. Как заявил корреспонденту агентства Regnum
эколог, руководитель общественного движения "Открытый берег" Сергей Менжерицкий, главной причиной отзыва стала резко негативная реакция, с которой законопроект был встречен общественным и экспертным составом. Однако, по мнению эколога, попытки легализации берегов подмосковных водохранилищ будут предприниматься и дальше.
Отметим, речь идёт о признании частично недействующим
постановления 1941 года "О санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения". по мнению авторов законопроекта, действующее постановление о санитарной зоне водохранилищ вызывает "трудности в связи с необходимостью согласования предоставления (отвода) земельных участков". Эксперты заявляют, что законопроект направлен на узаконивание криминальной застройки берегов водохранилищ, которая активным образом ведётся в Москве и Подмосковье в течение 20 лет. Чиновники в этом случае получили бы монополию на использование берегов водохранилищ и питьевой воды по своему усмотрению. А в водоохранной зоне было бы разрешено не только строительство частных объектов, но и добыча полезных ископаемых.
В декабре 2017 года законопроект был подписан главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и уже был готов для внесения в Государственную думу, однако представители общественности заявили, что водохранилища теперь станут окончательно недоступны для обычных граждан, стесненных километрами незаконных береговых ограждений и построек
. Эксперты констатировали, что массовая застройка источников водоснабжения Москвы и варварская вырубка прибрежных лесов уже привели к резкому ухудшению качества воды
, поступающей на московские станции водоподготовки. А ряд специалистов, по словам Менжерицкого, даже употребляли в отношении поправок такие термины как "диверсия" и "преступление". В итоге законопроект был отозван.
В то же время эколог подчеркивает, что проблема незаконной застройки прибрежных зон водохранилищ остаётся одной из самых животрепещущих в регионе. Так, берега Павшинской поймы сплошь захвачены и незаконно застроены особняками, виллами и частными набережными. Аналогичная ситуация складывается практически на всех водохранилищах, являющихся стратегическими источниками водоснабжения Москвы и фигурирующих в постановлении, в том числе на Можайском, Рузском, Озернинском, Истринском и других водохранилищах.