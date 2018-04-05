ФСБ снова пришла в администрацию Серпуховского района Подмосковья с обысками Рубрики: Общество

OKA FM / YouTube



Глава Серпуховского района Александр Шестун рассказал порталу



По мнению Шестуна, обыски - "это психологическое давление" в связи с запланированным на 14 апреля митингом против мусорных полигонов, а также в связи с грядущими выборами главы Серпуховского района. Ранее Шестун опубликовал



По словам Шестуна, они требовали не согласовывать митинг за закрытие свалки "Лесная" и не участвовать в сентябрьских выборах и грозили уголовным преследованием по "сфабрикованному делу". "После моего видеообращения об угрозах губернатора у нас сегодня уже около 20 сотрудников областного ФСБ. Мы бы представили документы и без масок и бронежилетов, плюс все копии есть в прокуратуре. Акция устрашения за согласованный митинг и предвыборная заказуха", - прокомментировал чиновник на своей странице в соцсети



Обыски в администрации Серпуховского района проходили и



Между тем в подмосковных блогах Шестуна называют "королем серпуховских свалок". Утверждается, что в 2012 году чиновник через своих заместителей открыл и расширил полигон "Лесная", против которого теперь выступает, а спустя год заключил договор на эксплуатацию полигона "Съяново". Обыски также связывают с отмыванием денег через подставной фонд, возможной причастностью Шестуна к хищению бюджетных средств и передаче земель сельхозназначения сторонним структурам.



4 апреля выемка документов прошла и в администрации подмосковного Волоколамска. Глава города Петр Лазарев рассказал ФСБ снова провела обыски и выемку документов в администрации Серпуховского района Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, следственные действия связаны с махинациями с землей, но о возбуждении уголовного дела ничего не известно.Глава Серпуховского района Александр Шестун рассказал порталу Activatica.org , что в администрацию пришли 20 сотрудников областного управления ФСБ. "Стояли на дверях в масках, никого не впускали - не выпускали, пугали сотрудников... Пресс-секретаря, которая пыталась снимать происходящее и спрашивала, почему они в масках, это ведь нарушение закона, буквально за руки - за ноги вытащили из комнаты", - сказал чиновник.По мнению Шестуна, обыски - "это психологическое давление" в связи с запланированным на 14 апреля митингом против мусорных полигонов, а также в связи с грядущими выборами главы Серпуховского района. Ранее Шестун опубликовал видеообращение к жителям района, в котором рассказал, что ему "неоднократно угрожал" руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов "и его высокопоставленные покровители".По словам Шестуна, они требовали не согласовывать митинг за закрытие свалки "Лесная" и не участвовать в сентябрьских выборах и грозили уголовным преследованием по "сфабрикованному делу". "После моего видеообращения об угрозах губернатора у нас сегодня уже около 20 сотрудников областного ФСБ. Мы бы представили документы и без масок и бронежилетов, плюс все копии есть в прокуратуре. Акция устрашения за согласованный митинг и предвыборная заказуха", - прокомментировал чиновник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Обыски в администрации Серпуховского района проходили и 5 апреля , были изъяты документы за последние десять лет. По словам Шестуна, представители спецслужб забрали "несколько разрозненных постановлений по земле" 2008, 2009 и 2011 годов. Документы касались выделения земли под жилищное строительство.Между тем в подмосковных блогах Шестуна называют "королем серпуховских свалок". Утверждается, что в 2012 году чиновник через своих заместителей открыл и расширил полигон "Лесная", против которого теперь выступает, а спустя год заключил договор на эксплуатацию полигона "Съяново". Обыски также связывают с отмыванием денег через подставной фонд, возможной причастностью Шестуна к хищению бюджетных средств и передаче земель сельхозназначения сторонним структурам.4 апреля выемка документов прошла и в администрации подмосковного Волоколамска. Глава города Петр Лазарев рассказал РБК , что сотрудники подмосковного УЭБиПК изымали и копировали документы, которые касались оборудования водозаборных узлов в 2017 году. По словам чиновника, раньше этот вопрос не интересовал правоохранителей. Лазарев предположил, что приход полиции может быть связан с акциями против мусорного полигона "Ядрово", на которые администрация города выдавала разрешение.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 5 апреля 2018 г. В администрации Серпуховского района Подмосковья прошли обыски

Силовики изымали документацию за последние 10 лет. Точная причина обысков не называется. Одна из версий - отмывание денег через подставной фонд. В интернете пишут, что речь идет о махинациях главы района с землей. Сам чиновник считает обыски давлением на него.

