Собянин вопреки закону снял оппозиционера Яшина с поста председателя призывной комиссии

Мэр Москвы с началом весеннего призыва в армию снял полномочия председателя районной призывной комиссии с главы Красносельского муниципального округа Ильи Яшина. Это противоречит федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому в состав призывной комиссии должен входить глава муниципалитета или его заместитель.
"Решение это не только нелепое, но еще и откровенно противозаконное. <...> Мэр Москвы не имеет полномочий менять нормы федерального законодательства или подстраивать их под свои желания", - отметил Яшин в своем видео на YouTube
.
Он добавил, что на посту главы призывной комиссии защищал права призывников и обеспечивал законность кампании, при этом призывной план в районе в прошлом году был выполнен на сто процентов. "В итоге каждый, кто был при мне мобилизован, подтверждал не только свою готовность, но и желание служить", - сказал Яшин. Он подчеркнул, что ни один призывник не был отправлен в армию против своей воли.
Новым председателем призывной комиссии назначен муниципальный депутат Красносельского района Михаил Бирюков. Сам он признался, что такое решение его удивило, и сообщил со ссылкой на военного комиссара, что заседания призывной комиссии будут транслироваться в мэрию Москвы и военный комиссариат. "Я понимаю, что чиновникам не всегда приятно видеть по телевизору Яшина, но иногда стоит поступиться удовольствием ради соблюдения закона", - сказал Бирюков.
Яшин отметил, что перестановки в районной призывной комиссии произошли после того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий призывников являться в военкомат даже без получения повестки
. Если призывник этого не сделает, он будет считаться уклонистом.