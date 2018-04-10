Перебои на подстанции, питающей Кремль, останавливали Замоскворецкую линию метро

Питание устройств метро пришлось переводить на резервную схему в понедельник днем из-за перебоев в работе старейшей действующей тепловой электростанции России на Раушской набережной в Москве. Инцидент повлиял на движение поездов Замоскворецкой линии метро.
Пресс-служба столичной подземки сообщала в Telegram-канале
о "незначительном" увеличении интервалов на участке между станциями "Тверская" и "Автозаводская" в обоих направлениях "из-за просадки напряжения с городской электроснабжающей организации".
Пассажиры, напротив, рассказывали о длительных задержках в движении. По словам корреспондента "Интерфакса"
, один из поездов на центральном участке линии стоял в тоннеле между "Маяковской" и "Тверской" больше 15 минут. По громкой связи в поезде объявляли, что остановка вызвана техническими причинами.
По наблюдениям корреспондента РИА "Новости"
, от "Тверской" до "Павелецкой" поезд следовал около 25 минут вместо положенных семи. На "Павелецкой" дежурный по станции объявлял о возможной остановке эскалатора.
Подстанция "Раушская" поставляет электрическую энергию в ЕЭС России и снабжает тепловой энергией Центральный округ Москвы, в том числе Кремль, Госдуму, Старую и Лубянскую площади. Перебои не отразились на электропитании кремлевских объектов, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель управделами президента РФ Елена Крылова.