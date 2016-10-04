Безработный завладел квартирой душевнобольной пенсионерки и вывез ее в Ногинск

Столичная полиция задержала подозреваемого в покушении на мошенничество с квартирой пожилой женщины и ее сына. Об этом сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе столичного управления МВД.
По данным ведомства, в конце марта в полицию поступила информация о том, что из квартиры на улице Новокузнецкая ушли и не вернулись хозяйка 1927 года рождения и ее сын 1968 года рождения. Оперативники выяснили, что неизвестный вывез людей в неизвестном направлении. 8 апреля сотрудники полиции в Ногинске задержали безработного гражданина 1974 года рождения, там же были обнаружены пенсионерка и ее сын.
Как выяснилось, мужчина, зная о психическом заболевании пенсионерки, ввел пожилую женщину и ее сына в заблуждение, помог провести медосвидетельствование пенсионерки врачом-психиатром, а также подготовил документы договора дарения на квартиру потерпевшей. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Подобные инциденты в столице не редкость: в июне прошлого года совет ветеранов Басманного района Москвы сообщил о группе людей, которые, пользуясь служебным положением, отбирают квартиры у одиноких пенсионеров. Одним из членов группы оказался некий сотрудник ФСО, получивший доверенность на ведение дел соседки-пенсионерки и изолировавший ее от внешнего мира
.
А в апреле прошлого года Следственный комитет РФ по Москве организовал доследственную проверку
по сообщению о неправомерном помещении 90-летней женщины в психиатрическую больницу с целью завладения ее квартирой на проспекте Мира. Женщине начали поступать многочисленные звонки с предложениями об опеке, после чего к ней пришел иерей Александр Тараканов, который под предлогом проверки "духовной освященности жилища" уговорил женщину подписать какие-то документы и забрал у нее паспорт и все документы на квартиру. Когда женщина подала документы на восстановление утерянного паспорта, в ее квартире вновь оказался Тараканов, который утверждал, что действует с санкции участкового Красносельского района.
После этого женщину отправили в психоневрологическую больницу, и на протяжении двух месяцев доступ к ней не могли получить ни сосед, ни привлеченные к делу правозащитники. Тем временем в Мещанский суд был подан иск о признании ее недееспособной. На рассмотрение дела пожилая москвичка прибыла в сопровождении медсестры, которая никого не подпускала к своей подопечной, несмотря на то, что судья признал ее вменяемой. После заседания медсестра попыталась вновь увезти пенсионерку в больницу, но этому воспрепятствовали правозащитники, отбившие 93-летнюю женщину и доставившие ее домой. Другая группа мошенников убеждала пенсионерок выступить в роли приманки
якобы для поимки преступников, после чего десятки пенсионерок потеряли и деньги, и квартиры.