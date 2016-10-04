Безработный завладел квартирой душевнобольной пенсионерки и вывез ее в Ногинск

8 августа 2017 г. Районный замначальника полиции и его заместитель попались на аферах с квартирами умерших москвичей

Замначальника ОМВД "Вешняки" и его заместитель, а также сотрудник МФЦ оказались причастны к деятельности преступной группы, присваивавшей квартиры умерших. Всего задержаны семеро человек, двое содержатся под стражей.