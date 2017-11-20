В Москве могут увековечить память народного артиста СССР Броневого, скончавшегося в субботу Рубрики: Культура

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Как сообщил



Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни в московской больнице после тяжелой болезни. Прощание состоится в театре "Ленком", где служил актер.



Броневой родился 17 декабря 1928 года. Он полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат государственных премий. Актер много играл в театре и кино, среди самых известных картин с его участием - "Семнадцать мгновений весны", "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви" и другие. В Мосгордуме думают, что в столице каким-либо образом нужно увековечить память знаменитого актера Леонида Броневого, который умер сегодня в московской больнице.Как сообщил ТАСС в субботу председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, несомненно в Москве будет увековечена память артиста. "К сожалению, он серьезно болел в последнее время", - сказал Герасимов и добавил, что если предложение об увековечивании поступит в комиссию столичной думы от театра, его обязательно примут.Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни в московской больнице после тяжелой болезни. Прощание состоится в театре "Ленком", где служил актер.Броневой родился 17 декабря 1928 года. Он полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат государственных премий. Актер много играл в театре и кино, среди самых известных картин с его участием - "Семнадцать мгновений весны", "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви" и другие.



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