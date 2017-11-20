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В Москве могут увековечить память народного артиста СССР Броневого, скончавшегося в субботу
9 декабря 2017 г. | Время публикации 11:30
Рубрики: Культура  
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В Мосгордуме думают, что в столице каким-либо образом нужно увековечить память знаменитого актера Леонида Броневого, который умер сегодня в московской больнице.

Как сообщил ТАСС в субботу председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, несомненно в Москве будет увековечена память артиста. "К сожалению, он серьезно болел в последнее время", - сказал Герасимов и добавил, что если предложение об увековечивании поступит в комиссию столичной думы от театра, его обязательно примут.

Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни в московской больнице после тяжелой болезни. Прощание состоится в театре "Ленком", где служил актер.

Броневой родился 17 декабря 1928 года. Он полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат государственных премий. Актер много играл в театре и кино, среди самых известных картин с его участием - "Семнадцать мгновений весны", "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви" и другие.
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Суббота, 9 декабря 2017 г. // Последняя новость 11:30
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