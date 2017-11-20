В Росгидромете считают, что запах "тухлой капусты" может идти с полигона "Некрасовка"

Источник вони, на которую накануне жаловались в Москве накануне, может находиться на полигоне твердых отходов на юго-востоке, считает начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Как сообщает ТАСС
, в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель Росгидромета сказал, что в Некрасовке проводили очистные работы, а как раз вчера был слабый ветер, "поэтому все, что выкопали наружу, все это прибило к земле". При этом установившаяся в пятницу в Московском регионе погода не способствовала быстрому рассеиванию неприятного запаха. Варакин также заявил, что результаты анализа проб воздуха представят в ближайшее время.
Также агентство выяснило, что москвичи наконец перестали жаловаться на вонь в экстренные службы. "За последний час звонки о неприятном запахе не поступали. Незначительный посторонний запах фиксируется на юге столицы", - сообщили там в двенадцатом часу в субботу.
Ранее сегодня сообщалось, что специалисты МЧС обследовали
полигоны твердых бытовых отходов "Некрасовка" на юго-востоке Москвы и в Люберцах, закрытую свалку "Кучино" в Балашихе, а также очистные сооружения Новомосковского и Троицкого округа Москвы, но так и не смогли найти источник неприятного запаха. По данным Роспотребнадзора и Главного управления МЧС по Москве, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский ранее сообщал, что полигон "Некрасовка" рекультивирован. Сейчас, по его словам, там должны работать очистные сооружения и скважины для отвода биогаза, которые обслуживает небольшая бригада рабочих. На полигоне также идет реабилитация территории, которую компания "ПИК" начала в августе 2017 года. Во втором квартале 2018 года застройщик планирует приступить к благоустройству территории и создать рекреационную зону на месте бывшей свалки в III квартале 2018 года.
Полигон "Некрасовка" расположен в районе Люберецкой станции аэрации на территории Москвы. Он начал принимать мусор в 1997 году. Общая площадь свалки составляла около 17,5 гектара, высота - 40 метров. В 2000 году полигон закрыли для приема бытовых отходов, в дальнейшем на него вывозили только строительный мусор. В 2010 году свалку законсервировали, а в 2014 году мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать рекультивацию.
Накануне сообщалось, что в пятницу, 8 декабря, на протяжении всего дня жители разных районов Москвы почувствовали резкий неприятный запах
, напоминающий запах тухлой капусты. Вонь также чувствовалась в разных районах города и в субботу. В Росгидромете предположили, что источник ее находится на полигоне твердых бытовых отходов "Некрасовка"
, где вчера как раз проходили работы. Впрочем, сегодняшние исследования специалистов этого не подтвердили.