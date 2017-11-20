В Росгидромете считают, что запах "тухлой капусты" может идти с полигона "Некрасовка"

9 декабря 2017 г. После обследования свалок и промышленных предприятий в столице источник вони так и не найден

Специалисты обследовали свалки, очистные сооружения и предприятия в Москве для выявления источника неприятного запаха, на который накануне жаловались в столице, но так и не установили его причину.