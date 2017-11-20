Правоохранители расследуют убийство молодой женщины, тело которой найдено в подъезде дома в Отрадном Рубрики: Происшествия

Global Look Press



Источник в правоохранительных органах столицы сообщил



Как сообщила Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 30-летней женщины с огнестрельным ранением груди в подъезде на северо-востоке столицы.Источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИАМО , что 8 декабря в 22:02 на службу "02" со службы "03" поступило сообщение об обнаружении трупа в подъезде дома 3, корпус 1, по улице Санникова. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили труп женщины 1987 года рождения с огнестрельным ранением груди, лежавший на лестничной площадке. Смерть женщины наступила около 2-3 часов назад, оценили следователи.Как сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова, по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ведется расследование.



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