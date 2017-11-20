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Выходные в парках: празднование начала зимы, граффити-фестиваль, День НеДальнего Востока
9 декабря 2017 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Развлечения  
 
Парк Сокольники | Moscow-Live.ru
9 и 10 декабря в парке "Сокольники" по традиции отпразднуют начало зимы. На 4-м Лучевом просеке расположится ярмарка "Встречай зиму" с угощениями и традиционными зимними сувенирами. В субботу у пагоды за фонтаном посетителей парка ожидает праздничная программа, сообщили msk.NEWSru.com в пресс-службе "Мосгорпарка".

В Бабушкинском парке 9 декабря пройдет граффити-фестиваль. В битве стилей сразятся восемь мастеров стрит-арта. На танцевальной площадке сквера будут выступать диджеи. 10 декабря в парке пройдет занятие по робототехнике для детей. Их ознакомят с основами конструирования, моделирования и программирования роботов.

9 декабря в саду "Эрмитаж" отмечается День НеДальнего Востока. Гости узнают о культурах Дальнего Востока, попробуют национальные блюда, поиграют в игры дальневосточных народов и смогут купить купить сувениры. В парке Победы на Поклонной горе желающих научат делать новогодний валенок, куда можно будет положить подарки. 10 декабря в парке пройдет праздничная программа ко Дню Конституции РФ.

В усадьбе Воронцово 9 декабря расскажут о героях разных войн, чьи имена связаны с усадьбой. В парке Фили в субботу отметят праздник китайской культуры "Лепестки мира". Гости смогут узнать об оздоровительной гимнастике цигун, народных танцах с веерами, зонтиками и лотосами, послушать песни на китайском языке и поучаствовать в мастер-классе по оригами.

В Перовском парке 9 декабря научат мастерить кормушки для птиц с помощью коробок, цветной бумаги, фольги, блесток, веревок и фломастеров. В парке Северное Тушино ждут на "Зимние забавы". В парке 850-летия Москвы пройдет игровая программа для детей от творческой студии "Театральная мастерская".
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