Полиция прервала конференцию "Открытой России" в центре Москвы, ее участников проверяют на экстремизм

Полицейские приехали в центр столицы, чтобы проверить конференцию, организованную движением "Открытая Россия". Несколько десятков правоохранителей допросили участников мероприятия.
Как сообщил ТАСС
источник в правоохранительных органах, полицейские выехали на несогласованное мероприятие после полученного сообщения "о проведении несогласованного мероприятия с участием членов организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России".
Поскольку факт проведения акции "Открытой Россией", признанной в нашей стране иноагентом, подтвердился, "в отношении организатора и участников мероприятия был собран материал для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о привлечении их к ответственности за правонарушение", сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении организаторов и участников мероприятия по статье 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности").
Между тем, как напоминает телеканал "Дождь"
, движение "Открытая Россия" не признано нежелательным на территории России. Такая мера применена в отношении британской организации Otkrytaya Rossia в апреле этого года. Российское движение не связано в этой организацией.
Также телеканал сообщает, что полиция приехала на конференцию организации, собранную по адресу улица Маросейка, 7/8, по анонимному сообщению.
Менеджер правозащиты движения Полина Немировская рассказала, что на конференцию пришли 30-40 полицейских. Участников мероприятия допрашивают "на предмет причастности к каким-то страшным делам", добавила Немировская. Причем люди выстроились в очередь к полиции.
Также на конференцию пришли сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД (Центр "Э"), которые требовали от Немировской предоставить письменную позицию для опроса, которую раздавали участникам конференции.