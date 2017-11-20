Полиция прервала конференцию "Открытой России" в центре Москвы, ее участников проверяют на экстремизм Рубрики: Общество

Открытая Россия



Как сообщил



Поскольку факт проведения акции "Открытой Россией", признанной в нашей стране иноагентом, подтвердился, "в отношении организатора и участников мероприятия был собран материал для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о привлечении их к ответственности за правонарушение", сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении организаторов и участников мероприятия по статье 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности").



Между тем, как напоминает телеканал



Также телеканал сообщает, что полиция приехала на конференцию организации, собранную по адресу улица Маросейка, 7/8, по анонимному сообщению.



Ура наконец то к нам на конференцию пришли pic.twitter.com/6zwQRQZ9Tk— ядерный потанцевал (@polinanem) 9 декабря 2017 г.



Менеджер правозащиты движения Полина Немировская рассказала, что на конференцию пришли 30-40 полицейских. Участников мероприятия допрашивают "на предмет причастности к каким-то страшным делам", добавила Немировская. Причем люди выстроились в очередь к полиции.



Реально люди в очереди к полиции стоят pic.twitter.com/3AVHbCehFx— ядерный потанцевал (@polinanem) 9 декабря 2017 г.



Также на конференцию пришли сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД (Центр "Э"), которые требовали от Немировской предоставить письменную позицию для опроса, которую раздавали участникам конференции. Полицейские приехали в центр столицы, чтобы проверить конференцию, организованную движением "Открытая Россия". Несколько десятков правоохранителей допросили участников мероприятия.Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, полицейские выехали на несогласованное мероприятие после полученного сообщения "о проведении несогласованного мероприятия с участием членов организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России".Поскольку факт проведения акции "Открытой Россией", признанной в нашей стране иноагентом, подтвердился, "в отношении организатора и участников мероприятия был собран материал для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о привлечении их к ответственности за правонарушение", сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении организаторов и участников мероприятия по статье 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности").Между тем, как напоминает телеканал "Дождь" , движение "Открытая Россия" не признано нежелательным на территории России. Такая мера применена в отношении британской организации Otkrytaya Rossia в апреле этого года. Российское движение не связано в этой организацией.Также телеканал сообщает, что полиция приехала на конференцию организации, собранную по адресу улица Маросейка, 7/8, по анонимному сообщению.Менеджер правозащиты движения Полина Немировская рассказала, что на конференцию пришли 30-40 полицейских. Участников мероприятия допрашивают "на предмет причастности к каким-то страшным делам", добавила Немировская. Причем люди выстроились в очередь к полиции.Также на конференцию пришли сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД (Центр "Э"), которые требовали от Немировской предоставить письменную позицию для опроса, которую раздавали участникам конференции.



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