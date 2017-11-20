NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
декабря
pda
Поиск
Архив

Полиция прервала конференцию "Открытой России" в центре Москвы, ее участников проверяют на экстремизм
9 декабря 2017 г. | Время публикации 17:00 | Последние изменения 17:05
Рубрики: Общество  
 
Открытая Россия
Полицейские приехали в центр столицы, чтобы проверить конференцию, организованную движением "Открытая Россия". Несколько десятков правоохранителей допросили участников мероприятия.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, полицейские выехали на несогласованное мероприятие после полученного сообщения "о проведении несогласованного мероприятия с участием членов организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России".

Поскольку факт проведения акции "Открытой Россией", признанной в нашей стране иноагентом, подтвердился, "в отношении организатора и участников мероприятия был собран материал для дальнейшего разбирательства и решения вопроса о привлечении их к ответственности за правонарушение", сказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении организаторов и участников мероприятия по статье 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности").

Между тем, как напоминает телеканал "Дождь", движение "Открытая Россия" не признано нежелательным на территории России. Такая мера применена в отношении британской организации Otkrytaya Rossia в апреле этого года. Российское движение не связано в этой организацией.

Также телеканал сообщает, что полиция приехала на конференцию организации, собранную по адресу улица Маросейка, 7/8, по анонимному сообщению.



Менеджер правозащиты движения Полина Немировская рассказала, что на конференцию пришли 30-40 полицейских. Участников мероприятия допрашивают "на предмет причастности к каким-то страшным делам", добавила Немировская. Причем люди выстроились в очередь к полиции.



Также на конференцию пришли сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД (Центр "Э"), которые требовали от Немировской предоставить письменную позицию для опроса, которую раздавали участникам конференции.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.12.2017   18:50
4
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 9 декабря 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>