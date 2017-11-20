Санта-Клаус из Лапландии станет гостем новогоднего фестиваля

Санта-Клаус из Лапландии станет гостем московского фестиваля "Путешествие в Рождество", его временной резиденцией будет Тверская площадь. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы
.
Новогодний волшебник станет специальным гостем фестиваля "Путешествие в Рождество" с 22 по 24 декабря, временной резиденцией Санты станет Тверская площадь. Организаторы фестиваля намерены подарить Санте книгу рецептов русской кухни и угостить его литовском тортом, приготовленным на открытом огне по старинному рецепту в павильоне "Кухня" на Тверской площади
Пообщаться и сфотографироваться с ним взрослые и дети смогут в часы работы площадки — в будни с 11:00 до 21:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Кроме того, волшебник примет участие в театральных постановках "Снежная мельница" и "Ангелы Рождества", которые пройдут в "Сказочном театре" на Тверской площади 22, 23 и 24 декабря. При этом вместе с Сантой в представлениях будет участвовать и российский Дед Мороз. Все, кому не удастся встретить Санта-Клауса с 22 по 24 декабря, смогут в другие дни отправить письмо с пожеланиями в его официальную резиденцию на праздничной почте на Тверской площади, для которой там появится отдельный домик.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет с 22 декабря 2017-го по 14 января 2018 года на 70 площадках по всему городу
. При этом семь площадок мероприятия впервые откроются на Садовом кольце, а 31 декабря, 1 и 2 января Тверская улица будет пешеходной
. Праздничный пешеходный маршрут протяженностью 2,6 километра организуют от Триумфальной до Лубянской площади, включая улицу Охотный Ряд и Театральный проезд. В новогоднюю ночь площадки будут работать до 2:00, а в час ночи из тридцати точек по всей Москве запустят салют.