NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
декабря
pda
Поиск
Архив

Санта-Клаус из Лапландии станет гостем новогоднего фестиваля
9 декабря 2017 г. | Время публикации 10:00
Рубрики: Праздники  
 
Global Look Press
Санта-Клаус из Лапландии станет гостем московского фестиваля "Путешествие в Рождество", его временной резиденцией будет Тверская площадь. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новогодний волшебник станет специальным гостем фестиваля "Путешествие в Рождество" с 22 по 24 декабря, временной резиденцией Санты станет Тверская площадь. Организаторы фестиваля намерены подарить Санте книгу рецептов русской кухни и угостить его литовском тортом, приготовленным на открытом огне по старинному рецепту в павильоне "Кухня" на Тверской площади

Пообщаться и сфотографироваться с ним взрослые и дети смогут в часы работы площадки — в будни с 11:00 до 21:00 и по выходным с 10:00 до 22:00. Кроме того, волшебник примет участие в театральных постановках "Снежная мельница" и "Ангелы Рождества", которые пройдут в "Сказочном театре" на Тверской площади 22, 23 и 24 декабря. При этом вместе с Сантой в представлениях будет участвовать и российский Дед Мороз. Все, кому не удастся встретить Санта-Клауса с 22 по 24 декабря, смогут в другие дни отправить письмо с пожеланиями в его официальную резиденцию на праздничной почте на Тверской площади, для которой там появится отдельный домик.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет с 22 декабря 2017-го по 14 января 2018 года на 70 площадках по всему городу. При этом семь площадок мероприятия впервые откроются на Садовом кольце, а 31 декабря, 1 и 2 января Тверская улица будет пешеходной. Праздничный пешеходный маршрут протяженностью 2,6 километра организуют от Триумфальной до Лубянской площади, включая улицу Охотный Ряд и Театральный проезд. В новогоднюю ночь площадки будут работать до 2:00, а в час ночи из тридцати точек по всей Москве запустят салют.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Главной темой фестиваля "Путешествие в Рождество" станет театр
31 октября 2017 г.
Главной темой фестиваля "Путешествие в Рождество" станет театр
Новый 2018 год объявлен в России Годом театра. Посетители новогоднего фестиваля смогут увидеть сцены из знаменитых спектаклей, выступления лучших уличных театров, а также поучаствовать в театральных мастер-классах.
19 октября 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.12.2017   12:06
3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 9 декабря 2017 г. // Последняя новость 11:30
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>