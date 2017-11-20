Санта-Клаус из Лапландии станет гостем новогоднего фестиваля

31 октября 2017 г. Главной темой фестиваля "Путешествие в Рождество" станет театр

Новый 2018 год объявлен в России Годом театра. Посетители новогоднего фестиваля смогут увидеть сцены из знаменитых спектаклей, выступления лучших уличных театров, а также поучаствовать в театральных мастер-классах.