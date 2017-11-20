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Собянин создаст в столице "вонючий" спецназ для борьбы за свежий воздух
9 декабря 2017 г. | Время публикации 16:33 | Последние изменения 17:01
Рубрики: Общество  
 
Сергей Собянин | © РИА Новости / Евгений Биятов
Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в столице совместную группу представителей различных ведомств для установления источника неприятного запаха. Официально он до сих пор не назван.

По сообщению Агентства городских новостей "Москва", которое ссылается на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в группу вошли представители Москвы и области, министерства по чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. На данный момент известно, что городские и областные коммунальные и промышленные объекты не являются источниками вони. Также проходит исследование состава отобранных проб атмосферного воздуха.

"Сейчас надо отметить, что за последние сутки значительно уменьшилась интенсивность запахов на территории региона. Метеоусловия в ближайшие сутки будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере", - сказал Бирюков. В первую очередь экологическая обстановка в столице улучшится из-за ветра, порывы которого будут достигать десяти метров в секунду, отметил заммэра.

Кроме того, Бирюков сообщил, что сейчас более 40 специализированных мобильных лабораторий проводят отбор и исследование проб атмосферного воздуха в Московском регионе, и что это за неприятные запахи, беспокоящие москвичей, станет известно в ближайшие двое суток, передает "Интерфакс". Чиновник напомнил, что ситуация - под личным контролем мэра Москвы. Сам же заммэра отметил, что исследования проводятся и в Москве, и в Московской области, и он будет информировать горожан о ходе этих исследований.

Накануне сообщалось, что в пятницу, 8 декабря, на протяжении всего дня жители разных районов Москвы почувствовали резкий неприятный запах, напоминающий запах тухлой капусты. Вонь также чувствовалась в разных районах города и в субботу. В Росгидромете предположили, что источник ее находится на полигоне твердых бытовых отходов "Некрасовка", где вчера как раз проходили работы. Впрочем, сегодняшние исследования специалистов этого не подтвердили.
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