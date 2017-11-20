Собянин создаст в столице "вонючий" спецназ для борьбы за свежий воздух

9 декабря 2017 г. В Росгидромете считают, что запах "тухлой капусты" может идти с полигона "Некрасовка"

Источник вони, на которую накануне жаловались в Москве накануне, может находиться на полигоне твердых отходов на юго-востоке, считает начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.