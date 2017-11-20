Собянин создаст в столице "вонючий" спецназ для борьбы за свежий воздух

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в столице совместную группу представителей различных ведомств для установления источника неприятного запаха. Официально он до сих пор не назван.
По сообщению Агентства городских новостей "Москва"
, которое ссылается на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в группу вошли представители Москвы и области, министерства по чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. На данный момент известно, что городские и областные коммунальные и промышленные объекты не являются источниками вони. Также проходит исследование состава отобранных проб атмосферного воздуха.
"Сейчас надо отметить, что за последние сутки значительно уменьшилась интенсивность запахов на территории региона. Метеоусловия в ближайшие сутки будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере", - сказал Бирюков. В первую очередь экологическая обстановка в столице улучшится из-за ветра, порывы которого будут достигать десяти метров в секунду, отметил заммэра.
Кроме того, Бирюков сообщил, что сейчас более 40 специализированных мобильных лабораторий проводят отбор и исследование проб атмосферного воздуха в Московском регионе, и что это за неприятные запахи, беспокоящие москвичей, станет известно в ближайшие двое суток, передает "Интерфакс"
. Чиновник напомнил, что ситуация - под личным контролем мэра Москвы. Сам же заммэра отметил, что исследования проводятся и в Москве, и в Московской области, и он будет информировать горожан о ходе этих исследований.
Накануне сообщалось, что в пятницу, 8 декабря, на протяжении всего дня жители разных районов Москвы почувствовали резкий неприятный запах
, напоминающий запах тухлой капусты. Вонь также чувствовалась в разных районах города и в субботу. В Росгидромете предположили, что источник ее находится на полигоне твердых бытовых отходов "Некрасовка"
, где вчера как раз проходили работы. Впрочем, сегодняшние исследования специалистов этого не подтвердили.