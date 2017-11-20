Собянин заявил, что Москва справилась с последствиями кризиса Рубрики: Общество

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Как передает



Отметил мэр и рост инвестиций, которые в этом году составят около 2 триллионов рублей. По словам Собянина, такие инвестиции развиваются "во многом благодаря тому, что город сам вкладывает в инфраструктуру, строит метро, дороги, инженерные коммуникации, объекты соцкультбыта, и на каждый вложенный рубль инвесторы откликаются тремя рублями, которые приходят в городскую экономику".



В речи градоначальника была упомянута и программа реновации жилья, и программа благоустройства. После реконструкции на улицах, бульварах, пешеходных зонах стали проводить крупные фестивали, которые привлекают не только горожан, но и туристов.



"В этом году объем туристов в Москве составил около 21 миллиона человек. Туристическая отрасль стала заметна в экономике Москвы, и, конечно, это еще одна отрасль, которая обеспечивает стабильность развития города и его экономики", — отметил Собянин.



Между тем, очевидно, не на всех объектах города благоустройство проходит успешно. Ранее сообщалось, что председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин обратился в прокуратуру по поводу На предновогоднем приеме в честь дипломатического корпуса, аккредитованного в столице, мэр Москвы Сергей Собянин не только поблагодарил дипломатов, но и отметил экономические успехи города.Как передает РИАМО , столичный градоначальник поблагодарил собравшихся за содействие в проведении международных мероприятий в Москве и за рубежом под эгидой российской столицы. При этом Собянин отметил: "Столица уже преодолела основные последствия экономического кризиса. Так, значительно увеличиваются объемы экспорта.Отметил мэр и рост инвестиций, которые в этом году составят около 2 триллионов рублей. По словам Собянина, такие инвестиции развиваются "во многом благодаря тому, что город сам вкладывает в инфраструктуру, строит метро, дороги, инженерные коммуникации, объекты соцкультбыта, и на каждый вложенный рубль инвесторы откликаются тремя рублями, которые приходят в городскую экономику".В речи градоначальника была упомянута и программа реновации жилья, и программа благоустройства. После реконструкции на улицах, бульварах, пешеходных зонах стали проводить крупные фестивали, которые привлекают не только горожан, но и туристов."В этом году объем туристов в Москве составил около 21 миллиона человек. Туристическая отрасль стала заметна в экономике Москвы, и, конечно, это еще одна отрасль, которая обеспечивает стабильность развития города и его экономики", — отметил Собянин.Между тем, очевидно, не на всех объектах города благоустройство проходит успешно. Ранее сообщалось, что председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин обратился в прокуратуру по поводу благоустройства парка "Кузьминки" , против которого не первый год выступают жители юго-востока Москвы. Проводимые работы не только наносят ущерб уникальной биосистеме парка, но и содержат признаки нецелевого расходования более 100 миллионов рублей из бюджета, говорится в обращении Митрохина, опубликованном на его странице в Facebook.



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