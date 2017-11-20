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Строительство метро "Стромынка" позволит жителям Сокольников бесплатно занимать городскую парковку
9 декабря 2017 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Резидентам столичного района Сокольники обещают бесплатную городскую парковку на время строительства станции метро "Стромынка". Правда, воспользоваться ею можно будет при наличии свободных мест.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", с 9 декабря для резидентов района выделяют парковку на 85 мест, из них девять мест – для автомобилистов с ограниченными возможностями. Парковка расположена по адресу: улица Сокольнический Вал, дом 50, корпус 2.

При наличии свободных мест резиденты смогут парковаться бесплатно. При заезде на парковку номер автомобиля будет проверяться автоматически. В зависимости от вида резидентного разрешения машину можно будет оставить с 20:00 до 08:00 или на весь день. Также парковкой можно воспользоваться нерезидентам, но оплатив ее по действующим тарифам. Автомобилисты без резидентных разрешений смогут пользоваться парковкой, оплачивая ее по действующим тарифам.

С 9 декабря на время строительства станции метро "Стромынка" на пяти улицах в районе Сокольнической площади изменяется схема движения, на ряде улиц отменена парковка, сама Сокольническая площадь будет закрыта.

Станция метро "Стромынка" появится в рамках строительства северо-восточного участка Третьего пересадочного контура (ТПК). Открытие запланировано на 2020 год. Станция будет образовывать пересадочный узел со станцией "Сокольники" Сокольнической линии, что позволит улучшить транспортное обслуживание района Сокольники и снизить нагрузку на действующие линии столичного метро - Арбатско-Покровскую, Сокольническую, Калужско-Рижскую.
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