Туман окутает Москву до утра, водителей просят быть осторожней

Росгидромет предупредил, что туман придет в Москву до утра воскресенья. Видимость будет 100-500 метров, что может вызвать ухудшение видимости на автомагистралях и затруднение движения транспорта.
"По информации синоптиков Росгидромета в ближайшие один-два часа с сохранением днем девятого декабря и в течение ночи 10 декабря 2017 года в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 м", - сообщили "Интерфаксу"
около полудня в пресс-службе столичного главка МЧС.
В ведомстве предупреждают, что во время тумана возможно ухудшение видимости на
автомагистралях и затруднение движения транспорта. "Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения", - отметил собеседник агентства. Также в столице объявлен "желтый" - третий уровень погодной опасности.
Погода способствует образованию тумана. После минусовых температур в столицу пришла оттепель
. На выходных будет облачно и снежно. Днем в субботу температура в Москве составит от минус одного до плюс одного градуса и в ночь на воскресенье ниже не упадет.