Туман окутает Москву до утра, водителей просят быть осторожней Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"По информации синоптиков Росгидромета в ближайшие один-два часа с сохранением днем девятого декабря и в течение ночи 10 декабря 2017 года в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 м", - сообщили



В ведомстве предупреждают, что во время тумана возможно ухудшение видимости на автомагистралях и затруднение движения транспорта. "Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения", - отметил собеседник агентства. Также в столице объявлен "желтый" - третий уровень погодной опасности.



Погода способствует образованию тумана. После минусовых температур в столицу пришла Росгидромет предупредил, что туман придет в Москву до утра воскресенья. Видимость будет 100-500 метров, что может вызвать ухудшение видимости на автомагистралях и затруднение движения транспорта."По информации синоптиков Росгидромета в ближайшие один-два часа с сохранением днем девятого декабря и в течение ночи 10 декабря 2017 года в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 м", - сообщили "Интерфаксу" около полудня в пресс-службе столичного главка МЧС.В ведомстве предупреждают, что во время тумана возможно ухудшение видимости на автомагистралях и затруднение движения транспорта. "Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения", - отметил собеседник агентства. Также в столице объявлен "желтый" - третий уровень погодной опасности.Погода способствует образованию тумана. После минусовых температур в столицу пришла оттепель . На выходных будет облачно и снежно. Днем в субботу температура в Москве составит от минус одного до плюс одного градуса и в ночь на воскресенье ниже не упадет.



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