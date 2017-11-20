NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
декабря
pda
Поиск
Архив

Туман окутает Москву до утра, водителей просят быть осторожней
9 декабря 2017 г. | Время публикации 13:30 | Последние изменения 15:14
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Росгидромет предупредил, что туман придет в Москву до утра воскресенья. Видимость будет 100-500 метров, что может вызвать ухудшение видимости на автомагистралях и затруднение движения транспорта.

"По информации синоптиков Росгидромета в ближайшие один-два часа с сохранением днем девятого декабря и в течение ночи 10 декабря 2017 года в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 м", - сообщили "Интерфаксу" около полудня в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве предупреждают, что во время тумана возможно ухудшение видимости на автомагистралях и затруднение движения транспорта. "Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения", - отметил собеседник агентства. Также в столице объявлен "желтый" - третий уровень погодной опасности.

Погода способствует образованию тумана. После минусовых температур в столицу пришла оттепель. На выходных будет облачно и снежно. Днем в субботу температура в Москве составит от минус одного до плюс одного градуса и в ночь на воскресенье ниже не упадет.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Выходные в столице будут облачными и снежными
8 декабря 2017 г.
Выходные в столице будут облачными и снежными
В субботу, 9 декабря, в столице будет облачно, пройдет снег. Температура составит от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух градусов. Такая же погода сохранится в воскресенье, 10 декабря.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.12.2017   18:50
4
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 9 декабря 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>