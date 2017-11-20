После обследования свалок и очистных сооружений в столице источник вони так и не найден

Специалисты обследовали крупные свалки и очистные сооружения в Москве для выявления источника неприятного запаха, на который накануне жаловались в столице, но так и не установили его причину.
Как сообщили ТАСС
в экстренных службах, обследованы полигоны твердых бытовых отходов "Некрасовка" на юго-востоке Москвы и в Люберцах, закрытая свалка "Кучино" в Балашихе, а также очистные сооружения Новомосковского и Троицкого округа Москвы. "Источник появления запаха пока устанавливается", - сказал собеседник агентства.
По данным Роспотребнадзора и Главного управления МЧС по Москве, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.
Как сообщил телеканал "Дождь"
со ссылкой на источник в Центральном региональном центре ведомства, "ситуация с распространением запаха сероводорода в некоторых районах столицы находится на контроле в центре управления кризисными ситуациями МЧС России". Поскольку больше всего звонков в дежурную часть по поводу запаха серо-водорода поступало от граждан из юго-востока и центральных районах столицы, то оперативные группы выехали именно туда для проверки ситуации.
Кроме того, по сообщению Агентство городских новостей "Москва"
со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы, ГПБУ "Мосэкомониторинг" также не обнаружил превышений загрязняющих веществ в пробах воздуха в разных районах столицы.
"Департамент природопользования и охраны окружающей среды, Роспотребнадзор, управление МЧС по Москве, Мосгаз совместно контролируют ситуацию, проводят замеры уровня загрязнения воздуха, проверяют возможные источники неприятного запаха. На данный момент превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено. Поиск источника загрязнения будет продолжен", - приводятся слова руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антона Кульбачевского. Уточняется, что анализ был проведен более чем по 60 показателям. Специалисты исследовали пробы воздуха в девяти столичных округах.
Департамент здравоохранения столицы в свою очередь сообщил, что обращений в учреждения здравоохранения в связи с ухудшением здоровья из-за постороннего запаха от жителей Москвы не поступало
.
Накануне сообщалось, что в пятницу, 8 декабря, на протяжении всего дня жители разных районов Москвы почувствовали резкий неприятный запах
, напоминающий тухлую капусту. И, судя по социальным сетям, в этот раз масштаб загрязнения воздуха достиг особых масштабов: на вонь жаловались как жители самых северных районов города, так и проживающие на противоположном конце Москвы. При этом в столичном управлении МЧС признали, что им поступают многочисленные жалобы на загрязнение воздуха, однако подчеркнули, что никаких "превышений предельно допустимых концентраций" на данный момент не выявлено. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды также заверили, что "в районах, где ощущается запах, превышений ПДК по загрязняющим веществам не зафиксировано".