После обследования свалок и очистных сооружений в столице источник вони так и не найден

8 декабря 2017 г. Воздух в Москве наполнился едким запахом "тухлятины", жалобы поступают со всех концов города

"Мосгаз" от своей причастности к произошедшему открестился, опровергнув слухи в соцсетях. В МЧС обещают проверить все жалобы, но пока что проблемы не видят. Таким образом, причины загрязнения воздуха остаются неизвестными.