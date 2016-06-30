

Новорожденных медвежат нашли возле мусорного контейнера в Новой Москве Рубрики: Животные

ДПиООС



Вечером 8 февраля сотрудник газеты "Московская перспектива", проживающий в поселении Филимонковское Троицкого и Новомосковского административного округа, обнаружил возле мусорного контейнера рядом с домом коробку, в которой находились два новорожденных медвежонка. Их временно забрали в центр передержки департамента природопользования, а затем передали их специалистам биологической станции "Чистый лес" в Тверской области: после прохождения реабилитации животные смогут вернуться в живую природу.



"У биостанции "Чистый лес" есть большой опыт по адаптации и возвращению в живую природу медведей, поэтому мы решили обратиться за помощью к ним. Мы совместно несколько лет назад уже вернули в живую природу медведицу Викторию, которую также нашли на территории ТиНАО", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского. По его мнению, медвежата могли содержаться на участке рядом с домом некоего собственника, однако зачем понадобилось выбрасывать животных, неясно. Если собственник предоставит в департамент документы о том, что животные принадлежат ему,то можно будет обсуждать их возвращение владельцу, однако такой вариант маловероятен.



Это не первая подобная находка: в июне 2016 года в столичное управление МВД поступило сообщение о том, что в одном из гаражей в районе Бирюлево Восточное находится медведь. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в гаражном боксе



Двух новорожденных медвежат нашли в коробке возле мусорного контейнера в ТиНАО. Об этом сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Вечером 8 февраля сотрудник газеты "Московская перспектива", проживающий в поселении Филимонковское Троицкого и Новомосковского административного округа, обнаружил возле мусорного контейнера рядом с домом коробку, в которой находились два новорожденных медвежонка. Их временно забрали в центр передержки департамента природопользования, а затем передали их специалистам биологической станции "Чистый лес" в Тверской области: после прохождения реабилитации животные смогут вернуться в живую природу."У биостанции "Чистый лес" есть большой опыт по адаптации и возвращению в живую природу медведей, поэтому мы решили обратиться за помощью к ним. Мы совместно несколько лет назад уже вернули в живую природу медведицу Викторию, которую также нашли на территории ТиНАО", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского. По его мнению, медвежата могли содержаться на участке рядом с домом некоего собственника, однако зачем понадобилось выбрасывать животных, неясно. Если собственник предоставит в департамент документы о том, что животные принадлежат ему,то можно будет обсуждать их возвращение владельцу, однако такой вариант маловероятен.Это не первая подобная находка: в июне 2016 года в столичное управление МВД поступило сообщение о том, что в одном из гаражей в районе Бирюлево Восточное находится медведь. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в гаражном боксе полуторагодовалого медвежонка , который был передан в один из столичных приютов.



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Гараж с полуторагодовалым медведем обнаружился на юге Москвы в районе Бирюлево Восточное. Сейчас полицейские выясняют, кому принадлежит гараж. Животное же будет направлено в один из столичных приютов.



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