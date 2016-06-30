NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
февраля
pda
Поиск
Архив

Новорожденных медвежат нашли возле мусорного контейнера в Новой Москве
9 февраля 2018 г. | Время публикации 10:46 | Последние изменения 14:30
Рубрики: Животные  
 
ДПиООС
Двух новорожденных медвежат нашли в коробке возле мусорного контейнера в ТиНАО. Об этом сообщили агентству "Москва" в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Вечером 8 февраля сотрудник газеты "Московская перспектива", проживающий в поселении Филимонковское Троицкого и Новомосковского административного округа, обнаружил возле мусорного контейнера рядом с домом коробку, в которой находились два новорожденных медвежонка. Их временно забрали в центр передержки департамента природопользования, а затем передали их специалистам биологической станции "Чистый лес" в Тверской области: после прохождения реабилитации животные смогут вернуться в живую природу.

"У биостанции "Чистый лес" есть большой опыт по адаптации и возвращению в живую природу медведей, поэтому мы решили обратиться за помощью к ним. Мы совместно несколько лет назад уже вернули в живую природу медведицу Викторию, которую также нашли на территории ТиНАО", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского. По его мнению, медвежата могли содержаться на участке рядом с домом некоего собственника, однако зачем понадобилось выбрасывать животных, неясно. Если собственник предоставит в департамент документы о том, что животные принадлежат ему,то можно будет обсуждать их возвращение владельцу, однако такой вариант маловероятен.

Это не первая подобная находка: в июне 2016 года в столичное управление МВД поступило сообщение о том, что в одном из гаражей в районе Бирюлево Восточное находится медведь. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в гаражном боксе полуторагодовалого медвежонка, который был передан в один из столичных приютов.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москвичи пожаловались в полицию на проживающего в гараже медвежонка
30 июня 2016 г.
Москвичи пожаловались в полицию на проживающего в гараже медвежонка
Гараж с полуторагодовалым медведем обнаружился на юге Москвы в районе Бирюлево Восточное. Сейчас полицейские выясняют, кому принадлежит гараж. Животное же будет направлено в один из столичных приютов.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.02.2018   19:16
8
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 9 февраля 2018 г. // Последняя новость 18:55
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>