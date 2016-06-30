Новорожденных медвежат нашли возле мусорного контейнера в Новой Москве

Двух новорожденных медвежат нашли в коробке возле мусорного контейнера в ТиНАО. Об этом сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Вечером 8 февраля сотрудник газеты "Московская перспектива", проживающий в поселении Филимонковское Троицкого и Новомосковского административного округа, обнаружил возле мусорного контейнера рядом с домом коробку, в которой находились два новорожденных медвежонка. Их временно забрали в центр передержки департамента природопользования, а затем передали их специалистам биологической станции "Чистый лес" в Тверской области: после прохождения реабилитации животные смогут вернуться в живую природу.
"У биостанции "Чистый лес" есть большой опыт по адаптации и возвращению в живую природу медведей, поэтому мы решили обратиться за помощью к ним. Мы совместно несколько лет назад уже вернули в живую природу медведицу Викторию, которую также нашли на территории ТиНАО", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента природопользования Москвы Антона Кульбачевского. По его мнению, медвежата могли содержаться на участке рядом с домом некоего собственника, однако зачем понадобилось выбрасывать животных, неясно. Если собственник предоставит в департамент документы о том, что животные принадлежат ему,то можно будет обсуждать их возвращение владельцу, однако такой вариант маловероятен.
Это не первая подобная находка: в июне 2016 года в столичное управление МВД поступило сообщение о том, что в одном из гаражей в районе Бирюлево Восточное находится медведь. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в гаражном боксе полуторагодовалого медвежонка
, который был передан в один из столичных приютов.