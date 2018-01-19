Переселенцам по реновации до конца дня выдадут первые смотровые ордера на квартиры

Правительство Москвы представило первый готовый под заселение дом для участников программы реновации. Как сообщает агентство RNS
, дом расположен на 5-й Парковой улице, д. 62Б на востоке столицы.
"Дом готов к переселению. В него переедут жители домов по адресу: улица Константина Федина, дом 3 и дом 5 (по 80 квартир в каждом), которые расположены в 300 метрах от дома, в котором мы находимся. Департамент имущества с 18-00 готов начать выдавать смотровые ордера первым жильцам этих двух домов. В благоустроенных квартирах есть все необходимое, выполнена отделка комфорт-класса", - сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в ходе пресс-показа первого дома по программе реновации.
Чиновник подчеркнул, что Восточный округ является лидером по количеству ветхого жилья, попавшего в программу реновации. Здесь расположен 1061 дом, что составляет 20% от общего объема сноса домов. поэтому старт программы было решено начать именно с этого округа. При этом площадь одно-, двух- и трехкомнатных квартир в 1,3-1,4 раза больше, чем квартиры в хрущевках.
"Этот дом изначально проектировался не по программе реновации, а по программе "Жилище", <...> проект был экстренно переформатирован под программу реновации, и мы постарались в нем соблюсти все стандарты этой программы", - сказал заместитель руководителя департамента строительства Александр Ломакин, которого цитирует РИАМО
. Новые квартиры подходят не всем переселенцам, поэтому часть их будет предложена в качестве запасных вариантов или передана фонду реновации для возможности докупки отдельных метров, комнат и квартир
. Еще часть квартир будет зарезервирована для следующих волн переселения или для других решений.
Между тем ранее специалисты проверили ход строительства дома на улице Тимирязевская, владение 8, который строится по программе "Жилище" и также был передан под нужды программы реновации. Эксперты сделали строителям ряд замечаний, касающихся технологии и качества работ, оформлены протоколы об административном правонарушении
на сумму в 120 тысяч рублей. А вокруг одной из пилотных площадок недавно разгорелся скандал: хотя проект застройки площадки в Головинском районе еще не утвержден, на Флотской и Онежской улицах под видом домов по программе реновации возводятся 24-этажные башни
, которые не предусмотрены ни одним из проектов и о которых не знают даже сами архитекторы.