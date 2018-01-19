Переселенцам по реновации до конца дня выдадут первые смотровые ордера на квартиры

6 февраля 2018 г. При реновации будут строить на 10-20 процентов больше жилья, чем нужно переселенцам

Объем строительства жилья в рамках программы реновации будет на 10-20% выше нормы, но о коммерческой составляющей в реализации излишков речь не идет. Излишний метраж позволит участникам программы докупить дополнительные площади.