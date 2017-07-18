Ущерб от коррупции в Москве в 2017 году составил пять миллиардов рублей

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2 февраля 2018 г. Главу Хорошевского округа Москвы просят отправить в отставку по антикоррупционной статье

Депутаты Хорошевского муниципального округа намерены отправить в отставку главу округа Александра Беляева. Он занимал пост главы округа и одновременно руководил некоммерческой организацией, нарушив законодательство.

14 декабря 2017 г. В столице оштрафованы более 100 компаний, в которых незаконно работали экс-чиновники