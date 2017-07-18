Ущерб от коррупции в Москве в 2017 году составил пять миллиардов рублей

Ущерб от коррупционных преступлений в Москве в 2017 году составил 5 миллиардов рублей, однако возместить удалось менее миллиарда рублей. Об этом сообщил на расширенной коллегии столичного надзорного ведомства прокурор Москвы Владимир Чуриков, которого цитирует ТАСС.
По его словам, регистрация коррупционных преступлений возросла на 19%: в минувшем году было выявлено свыше трех тысяч коррупционных правонарушений, почти половина из них касалась несоблюдения госслужащими антикоррупционных ограничений и запретов. По материалам прокурорских проверок было возбуждено 58 уголовных дел о коррупции, 22 госслужащих прекратили деятельность в связи с утратой доверия.
Ранее сообщалось, что сумма ущерба от экономических преступлений в Москве с начала 2017 года превысила 32 миллиарда рублей
. Как сообщил на заседании коллегии ГУ МВД начальник главка Олег Баранов, количество выявленных преступлений коррупционной направленности возросло более чем на 22%, особенно много отмечено преступлений в крупном и особо крупном размерах. Средняя сумма полученной взятки по выявленным преступлениям составила 614 тысяч рублей. В то же время доля возмещенного ущерба в этом году возросла до 56%, что на 28% больше показателя прошлого года.
Кроме того, столичные прокуроры в 2017 году выявили свыше 100 компаний, трудоустроивших бывших чиновников
с нарушениями антикоррупционного законодательства. "Недобросовестные чиновники готовят себе "запасной аэродром", дают заказы коммерческой организации, а потом туда устраиваются на работу", - заметил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Виктор Балдин. За несоблюдение антикоррупционного законодательства было привлечено к ответственности более 200 лиц, в том числе более 100 юридических. Также столичные прокуроры привлекли к ответственности 27 юридических лиц, в интересах которых давались взятки. Общая сумма штрафов превысила 55 миллионов рублей.