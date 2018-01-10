Организаторы запрещенного из-за Масленицы "Социального марша" устроят поход к администрации президента

31 января 2018 г. Мэрия Москвы отказалась согласовывать социальный марш 10 февраля

В мэрии заявили, что проведение акции от Пушкинской площади до проспекта Сахарова будет препятствовать движению пешеходов и транспорта, альтернативных маршрутов предложено не было. Заявители требуют предоставить такой маршрут.