Организаторы запрещенного из-за Масленицы "Социального марша" устроят поход к администрации президента

Организаторы и участники "Социального марша"
за права жителей Московского региона устроят массовую подачу жалоб на действия столичной мэрии после отказа согласовать акцию и предоставить альтернативные площадки для ее проведения. Об этом пишет в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы"
правозащитник Лев Пономарев.
"Социальный марш" планировалось провести 10 февраля с 13:00 до 17:00 по Страстному, Петровскому и Рождественскому бульварам с митингом на проспекте Академика Сахарова. Активисты намеревались обратить внимание на основные проблемы Москвы и Московской области, включая рост тарифов, незаконное строительство, бюджетные траты, реновацию и капремонт, снос гаражей, платные парковки, слияние школ и больниц, снос исторических зданий, экологические проблемы, выборы.
Уведомление о марше было подано в мэрию фактически за месяц, а сама заявка - в конце января. Власти отказали
под предлогом того, что акция "будет препятствовать движению пешеходов и транспорта", при этом других площадок организаторам вопреки закону не предложили. Во втором письме активисты сами указали несколько альтернативных маршрутов в центре Москвы, но департамент региональной безопасности снова выдал отказ по той же причине, добавив, что 10 февраля начинается фестиваль "Московская Масленица".
По словам Пономарева, оргкомитет марша обсуждал возможность выйти на несогласованную акцию "а-ля Навальный, вроде "Оккупай Тверскую". Половина организаторов "настаивала на том, что нужно вообще прекратить подавать заявки и проводить только несогласованные акции". Однако в итоге от такого варианта решили отказаться. Вместо этого активисты планируют организовать массовую подачу жалоб в администрацию президента на Ильинке. Кроме того, в Пресненский районный суд подан административный иск о признании незаконным отказа мэрии.