Фестиваль "Московская Масленица" начнется на 25 площадках по всей столице

Фестиваль "Московская Масленица" стартует на 25 столичных площадках и продлится до 18 февраля в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". Об этом сообщает агентство "Москва"
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Посетителям 25 фестивальных площадок предложат более 170 видов блинов: как традиционные, так и приготовленные по народным и авторским рецептам. Гости фестиваля смогут попробовать оранжевые, зеленые, фиолетовые и черные оладьи. Специальное масленичное меню подготовили 66 столичных ресторанов. Блины с площадок фестиваля можно будет заказать на дом или в офис.
На четырех площадках "Московской Масленицы" - на Манежной площади и площади Революции, на Тверском бульваре и улице Профсоюзная - кузнецы из разных регионов РФ научат гостей ковать блины из металла. Кузницы будут открыты в течение всего времени работы фестивальных площадок. А проект "Золотая маска в городе" представит программу семи национальных театров России. Спектакли можно посмотреть на трех площадках: на площади Революции, в Камергерском переулке и на улице Профсоюзная, д. 41. Кроме того, для гостей фестиваля подготовлены концерты, карнавалы, мастер-классы, масленичные игры и экскурсии, посвященных масленичным гуляньям в различные эпохи.
Праздничную программу на Масленицу готовят в 22 парках
: посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах, отведать разноцветных блинов, а также попробовать свои силы в перетягивании каната или залезть на традиционный масленичный столб. В Лианозовском, Гончаровском, Бабушкинском, Перовском парках, в парке 50-летия Октября, саду "Эрмитаж", парках "Фили", "Красная Пресня" и в усадьбе Воронцово праздник завершится сожжением чучела Масленицы.