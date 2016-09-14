Соратники Немцова попросили Мосгордуму установить памятный знак на месте убийства политика

Партия народной свободы (ПАРНАС) в преддверии третьей годовщины гибели Бориса Немцова обратилась в Мосгордуму с просьбой установить памятный знак на Большом Москворецком мосту, где политик был убит. Об этом радиостанции "Эхо Москвы"
сообщил председатель партии Михаил Касьянов. По его словам, ПАРНАС готов профинансировать установку таблички.
Организация также попросила мэра Москвы Сергея Собянина установить мемориальную доску с барельефом на здании офиса ПАРНАСа на Пятницкой улице, 14, строение 1, где Немцов работал последние годы жизни. В партии сослались на положение
о порядке установки мемориальных досок в Москве, позволяющее увековечивать таким образом память лиц, заслуги которых "перед городом и Отечеством" подтверждаются историко-архивными и наградными документами.
"К письму, согласно постановлению, прилагается историко-биографическая справка, в которой указываются достижения Бориса Немцова как в политической и общественной, так и в научной деятельности", - сообщается на сайте ПАРНАСа
.
Ранее Комитет действий, посвященных памяти Бориса Немцова, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой увековечить память убитого политика в Москве. Об этом сообщил в Facebook
член комитета, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. В письме отмечается, что такая кампания набирает обороты за рубежом
, однако в России "имеют место попытки помешать этому процессу, что вызывает в обществе серьезное напряжение".
Авторы письма напомнили, что законодательство позволяет увековечить память человека до истечения десятилетнего срока после его смерти, когда с такой инициативой выступает президент Российской Федерации. Письмо подписали правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев, Геннадий Гудков, Михаил Касьянов, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, политик Владимир Рыжков и лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.
Просьбы увековечить в Москве память Бориса Немцова звучат уже три года, поддержки властей не находят. В 2015 году в комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме задались вопросом, зачем ставить памятник "убийству Немцова"
, и высказали мнение, что, если бы политик остался жив, вопрос о его увековечивании не стоял бы.
Год спустя активисты "Комитета протестных действий" установили четыре памятные таблички
по адресам, связанным с Немцовым. А политик Дмитрий Гудков и журналист Тимофей Дзядко сдали в мэрию около 30 тысяч подписей за установку памятного знака на Большом Москворецком мосту. В мэрии тогда заявили, что появление мемориальной доски может "расколоть общество"
.
Осенью 2017 года памятный знак появился на доме в Климентовском переулке, где жил Немцов. Решение об установке приняли собственники квартир дома, но табличка провисела недолго
. В мэрии заявили, что ее повесили без согласования с властями, поэтому доску могут демонтировать, но вместо чиновников это сделали активисты радикального движения SERB.
Заммэра Леонид Печатников объяснил, что префектура просто "не доехала" до места назначения. Сторонникам Немцова также предложили повесить памятный знак в подъезде
, а не на фасаде. Впоследствии табличка была восстановлена на фасаде, но представители SERB снова ее сорвали.