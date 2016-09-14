Соратники Немцова попросили Мосгордуму установить памятный знак на месте убийства политика

11 октября 2017 г. Активисты SERB вновь сняли памятную табличку с дома, где жил Борис Немцов

Лидер движения Игорь Бекетов заявил, что жители дома в Климентовском переулке якобы неоднократно заявляли, что Немцов никогда там не жил. Между тем первая табличка была установлена после голосования собственников квартир в доме.