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Печатники остаются под снегом несмотря на близость снегоплавильни и выделенные на вывоз сугробов 45 миллионов рублей
9 февраля 2018 г. | Время публикации 09:20 | Последние изменения 12:40
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Фото со страницы Рустама Билялова в "ЖЖ"
Жители Печатников обращают внимание на то, что столичные коммунальщики не торопятся чистить дороги в спальных районах от снега, несмотря на бодрые отчеты властей. Дорогу перед детскими садами и школой не расчистили до сих пор, хотя на это выделяются десятки миллионов рублей. Об этом в своем блоге рассказывает районный активист Рустам Билялов.

"Чтобы очистить от снега проезжую часть или тротуар, времени надо не так уж много. Это 1-2 проезда уборочной техники, не более. Но проблема в том, что подобная техника и дворники куда-то исчезают из спальных районов ровно тогда, когда в них появляется наибольшая необходимость, то есть во время и сразу же после снегопадов", - отмечает блогер.

По его словам, уборочную технику можно было встретить в Печатниках только спустя 2-3 дня после начала снегопада, когда на дорогах и тротуарах образовался снежный наст, с которым уборочные машины справиться были не в состоянии, а дворники работали не слишком усердно. При этом дорогу, которая проходит непосредственно перед двумя детскими садами и школой на улице Полбина, до сих пор не почистили.

"Почему мы должны всякий раз напоминать чиновникам о том, что дороги и тротуары надо убирать не только в центре нашей любимой столицы, но и в спальных районах, и хотя бы перед детскими садами и школами?!" - возмущается Билялов, отмечая, что снегопад и мороз почему-то не помешали коммунальщикам укладывать тротуарную плитку в центре Москвы.

Кроме того, блогер обращает внимание на то, что только местному ГБУ "Жилищник" выделено из бюджета более 15 миллионов рублей на вывоз снега, а ГБУ "Автомобильные дороги" - около 30 миллионов рублей. При этом снегоплавильный пункт имеется в самом районе. "Но как только случился действительно большой снегопад и снег не начал сразу же таять, то нашлась масса причин плохой уборки снега. Не виноваты оказались только московские чиновники и коммунальные службы", - заключает Билялов.

Ранее заммэра Петр Бирюков заявил, что последствия недавнего снегопада в столице планируется устранить за пять-шесть дней, что "гораздо раньше установленных на данный момент нормативов". Однако в Facebook-группе Академического района из-за плохой уборки снега прозвучало предложение нанять в складчину стороннюю компанию, зафиксировать работу на видео, а затем "снять эти деньги с "Жилищника". В интернете же между тем множатся объявления типа "откопаю вашу машину": очистить от снега машину и выезд стоит от 600 до 2000 рублей.
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