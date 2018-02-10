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В выходные в столице ожидается небольшой снег и до семи градусов мороза
9 февраля 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В выходные в столице ожидается небольшой снег и до семи градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России. В субботу, 10 февраля, в столице будет облачно. Местами небольшой снег. Температура ночью в Москве минус 6 - минус 8, по области до минус 11 градусов, днем в Москве минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 11 февраля, также будет облачно, местами небольшой снег. Температура ночью в Москве минус 6 - минус 8, по области до минус 11 градусов, днем в Москве минус 3 - минус 5, по области от минус двух до минус 7 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.
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Суббота, 10 февраля 2018 г. // Последняя новость 9 февраля 2018 г. 21:01
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