В выходные в столице ожидается небольшой снег и до семи градусов мороза Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru субботу, 10 февраля, в столице будет облачно. Местами небольшой снег. Температура ночью в Москве минус 6 - минус 8, по области до минус 11 градусов, днем в Москве минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.



В воскресенье, 11 февраля, также будет облачно, местами небольшой снег. Температура ночью в Москве минус 6 - минус 8, по области до минус 11 градусов, днем в Москве минус 3 - минус 5, по области от минус двух до минус 7 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В выходные в столице ожидается небольшой снег и до семи градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России . В, 10 февраля, в столице будет облачно. Местами небольшой снег. Температура ночью в Москве минус 6 - минус 8, по области до минус 11 градусов, днем в Москве минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду., 11 февраля, также будет облачно, местами небольшой снег. Температура ночью в Москве минус 6 - минус 8, по области до минус 11 градусов, днем в Москве минус 3 - минус 5, по области от минус двух до минус 7 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.



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