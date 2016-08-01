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Разгневанные на "Жилищник" дворники Красносельского района пригрозили забастовкой из-за "рабства"
9 февраля 2018 г. | Время публикации 11:53 | Последние изменения 13:06
Рубрики: Общество  
 
Муниципальные хроники / YouTube
Группа работников ГБУ "Жилищник" Красносельского района пожаловалась муниципальным депутатам на рабские условия труда. По словам дворников, их заставляют работать в несколько смен без выходных, не разрешают болеть и грозят увольнением в случае жалоб. Об этом пишет в Facebook глава муниципального совета Красносельского района Илья Яшин.

"Обычный рабочий день в муниципалитете, занимаемся текущими делами. Вдруг звонок с охраны: "Тут митинг у дверей. Требуют встречи с Яшиным". Спускаюсь на улицу. Действительно - большая группа мужиков в куртках ГБУ "Жилищник". Перебивают друг друга, кричат, что их держат за рабов и терпеть это больше нельзя", - пишет депутат.

Дворники заявили, что с ноября работают в две-три смены без выходных за зарплату в 20 тысяч рублей. В случае болезни работников вынуждают увольняться, жалобы тоже грозят увольнением. Они также рассказали, что их заставляют бесплатно чистить снег возле местного отделения полиции, а деньги идут начальнику "Жилищника".

Глава управы Сергей Носков попытался успокоить коммунальщиков, заявив, что из-за снегопадов району не хватает людей и ресурсов. В ответ на это работники пригрозили забастовкой, однако после переговоров с участием Яшина выбрали нескольких коллег в качестве посредников и пообещали сформулировать претензии и жалобы в письменной форме.

Яшин, в свою очередь, пообещал организовать комплексную проверку условий труда в "Жилищнике" и провести специальное совещание с участием депутатов, главы управы, начальника "Жилищника" и представителей трудового коллектива. Руководитель "Жилищника" и начальник управы пообещали не оказывать давления на протестующих.



Подобные ситуации в столице не редкость. В декабре дворники Внуково отказались выходить на работу и собрались у здания "Жилищника" из-за постоянных махинаций с выплатой зарплаты в последние два года. После бунта, обернувшегося задержанием трех рабочих, состоялась встреча с начальством, которое поставило дворникам ультиматум: прекратить себя "так вести" или увольняться.

В сентябре около 200 сотрудников ГБУ "Жилищник" района Сокольники осадили местную администрацию после того, как им стали выплачивать почти вдвое меньше денег, притом что рабочим приходилось трудиться без выходных и выполнять обязанности не по профилю. После того, как рабочие договорились подать заявление в прокуратуру, им тут же пригрозили увольнением.

В июне на "Жилищник" района Люблино было заведено уголовное дело о мошенничестве: выяснилось, что сотрудники ГБУ похитили более 980 тысяч рублей путем фиктивного оформления на работу "мертвых душ". В 2016 году СМИ описали, как руководство районных ГБУ "Жилищник" присваивает зарплату дворников через подставных сотрудников, а самим дворникам при этом приходится выполнять больший объем работы.

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