Разгневанные на "Жилищник" дворники Красносельского района пригрозили забастовкой из-за "рабства"

12 декабря 2017 г. "Жилищник" района Внуково пригрозил уволить дворников, потребовавших зарплату

Местные дворники работают на два дома, а по документам закрепляются только за одним. После очередного протеста рабочим поставили ультиматум: если они будут "продолжать так себя вести", то могут увольняться.