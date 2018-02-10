Суд отменил референдум об ограничении высоты застройки в Академическом районе, назначенный на день выборов президента

Гагаринский суд Москвы отменил решение Совета депутатов Академического муниципального округа о проведении 18 марта 2018, в день выборов президента, референдума о максимальной высоте строящихся зданий в районе, сообщает "Интерфакс"
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Судья Ольга Колесниченко отменила референдум по иску гагаринского межрайонного прокурора Николая Батищева, который в суде сказал, что для решений об изменении генплана города существует процедура, закрепленная в Градостроительном кодексе, поэтому проводить для этого референдум не обязательно.
"Вопросы, обсуждаемые на референдуме, не должны нарушать закон, так как на проведение мероприятия расходуются деньги местного бюджета, и если не будет положительного исхода, то, следовательно, данные деньги будут нецелесообразно израсходованы", - заявил прокурор.
Ответчики объясняли, что хотели выяснить общественное мнение. Депутат Антон Стусов заявил, что жители района хотят решать, стоит ли ограничивать высоту застройки на высоте 30 метров или нет. "Да, мы планируем выделить три миллиона рублей и не считаем, что эти деньги будут потрачены впустую", - объяснил он.
"Депутаты трех районов дошли до судов - Академического, Якиманки и Кунцево. Везде прокуратура опротестовала решения о проведении референдумов, а суды в итоге не стали вставать на сторону депутатов и жителей. Не имея большинства в совете, можно провести референдум через выдвижение от инициативной группы жителей, по этому пути пошли в Хорошевском районе, но и тут прокуратура, и суды не дают провести референдум", - пожаловался РБК
глава ассоциации муниципальных депутатов "Объединенные демократы" Виталий Венидиктов.
По словам Венидиктова, муниципальные депутаты ссылаются на 3-ю главу Конституции, где сказано, что носитель суверенитета и единственный источник власти в России - народ, а высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы.
"Прокуратура и суды всячески запрещают прямое волеизъявление народа. Многие важнейшие вопросы, которые де факто являются местного значения, у нас в законодательстве де юре вынесены на уровень города", - заявил он. Так, Замоскворецкий суд по заявлению прокуратуры признал
незаконным проведение референдума о памятнике Ленина в районе Якиманка, а 2 февраля - о памятнике президенту в Кунцево.
Депутаты приняли решение инициировать местный референдум об изменениях в генплан для ограничения "предельной высотности будущего строительства" в Академическом районе 30 метрами на заседании 22 января.
Против выступил прокурор и председатель Центризбиркома Элла Памфилова, которая назвала
незаконным и отменила решение избиркома Московской области о проведении референдумов в школах в день президентских выборов 18 марта.