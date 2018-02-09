Подростка эвакуировали в больницу вертолетом после падения в сугроб с 12-го этажа

#санитарныйвертолёт #Московскогоавиационногоцентра экстренно вылетел по улице #Твардовского, где по словам очевидцев подросток упал в сугроб с 12 этажа. В данный момент #экипажвертолёта эвакуирует пострадавшего в лечебную организацию Москвы.— ГКУ МАЦ (@mos_avia_centr) February 9, 2018