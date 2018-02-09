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Подростка эвакуировали в больницу вертолетом после падения в сугроб с 12-го этажа
9 февраля 2018 г. | Время публикации 17:34 | Последние изменения 17:42
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Подросток в Москве выжил, упав в сугроб с высоты 12-го этажа, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. Инцидент произошел на улице Твардовского в Строгино, пострадавший был эвакуирован в больницу вертолетом Московского авиационного центра.

О состоянии подростка не сообщается. РИА "Новости" уточняет, что пострадавший - мальчик. Обстоятельства инцидента тоже пока не известны.



Несколько лет назад прыжки в сугробы с многоэтажек стали своеобразным трендом среди молодежи, несколько таких случаев отмечалось и в прошлом году. В марте 2017 года по соцсетям распространилось видео из Новосибирской области, где дети прыгали в сугроб с третьего этажа нежилого здания. В Барнауле подобная забава закончилась гибелью шестилетнего ребенка. Мальчик прыгнул с крыши хозяйственной постройки и пытался сделать сальто в воздухе, но упал головой в сугроб.
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