Подростка эвакуировали в больницу вертолетом после падения в сугроб с 12-го этажа

Подросток в Москве выжил, упав в сугроб с высоты 12-го этажа, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. Инцидент произошел на улице Твардовского в Строгино, пострадавший был эвакуирован в больницу вертолетом Московского авиационного центра.
О состоянии подростка не сообщается. РИА "Новости"
уточняет, что пострадавший - мальчик. Обстоятельства инцидента тоже пока не известны.
Несколько лет назад прыжки в сугробы с многоэтажек стали своеобразным трендом среди молодежи, несколько таких случаев отмечалось и в прошлом году. В марте 2017 года по соцсетям распространилось видео из Новосибирской области, где дети прыгали в сугроб с третьего этажа
нежилого здания. В Барнауле подобная забава закончилась гибелью
шестилетнего ребенка. Мальчик прыгнул с крыши хозяйственной постройки и пытался сделать сальто в воздухе, но упал головой в сугроб.