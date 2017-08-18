"Дождь" обнаружил новые связи московских реноваторов с верхушкой стройкомплекса Татарстана

Телеканал "Дождь"
обнаружил у главных действующих лиц программы реновации связи с отцом спортсменки и бывшего депутата Госдумы Алины Кабаевой. По данным журналистов, именно Марату Кабаеву обязан своей московской карьерой его тезка, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
До переезда из Казани в Москву Кабаев возглавлял государственное ремонтно-строительное предприятие "Кемеш-Чишме", действовавшее под началом Министерства строительства Татарстана во главе с Хуснуллиным. Телефонные номера этой организации совпадают с номерами Международной ассоциации исламского бизнеса, которую Кабаев создал уже после переезда в Москву. Сейчас отец знаменитой гимнастки входит в ближний круг президента РФ Владимира Путина, отмечает телеканал.
Почти сразу после назначения Хуснуллина заммэра Москвы в столицу приехали его земляки Дамир Газизов и Альберт Суниев. Теперь они возглавляют, соответственно, казенные предприятия "Управление гражданского строительства" (УГС), которое входит в пятерку крупнейших
застройщиков Москвы, и "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" (УЭЗ).
В 2006 году Газизов будучи начальником управления капстроительства и реконструкции исполкома столицы Татарстана стал фигурантом уголовного дела. Он подозревался в оказании давления на членов конкурсной комиссии, в результате чего тендер на реконструкцию центрального стадиона Казани выиграл его приятель, а часть выделенных бюджетных средств была похищена. Впрочем, вину Газизова доказать не удалось.
УГС и УЭЗ уже строят дома по реновации в Головинском районе
, хотя конкурс, призванный определить вид будущей зоны реновации, еще не завершен, и публичных слушаний не было. К тому же, уже нарушается высотность - вместо 17 этажей строят 25. Дома по 14 адресам, названные мэром Москвы в числе первых мест, куда переедут переселенцы, тоже построены УГС. Газизов заседает и в жюри того самого конкурса проектов застройки в экспериментальных зонах реновации.
Напомним, в прошлом году издание "Медуза" публиковало большое расследование о вовлечении земляков Марата Хуснуллина в программу реновации. По данным спецкора портала, с октября 2016-го по февраль 2017 года УГС провело 51 конкурс и выбрало подрядчиков для строительства жилых домов, которые позже оказались включены в программу реновации. Победителями тендеров зачастую становились компании, владельцами которых являются земляки или давние знакомые Хуснуллина
.