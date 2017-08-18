"Дождь" обнаружил новые связи московских реноваторов с верхушкой стройкомплекса Татарстана

18 августа 2017 г. "Медуза" перечислила знакомых Хуснуллина, получивших миллиардные контракты благодаря реновации

Мэрия начала заключать контракты на строительство домов для переселенцев еще в прошлом году. Среди подрядчиков оказалось много знакомых Хуснуллина, бывшие коллеги Сергея Левкина, нынешнего главы департамента градостроительной политики Москвы, и чеченские бизнесмены.