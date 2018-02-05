Пятеро человек тяжело пострадали при взрыве газового баллона на скотобойной ферме в Подмосковье

Пять человек пострадали при взрыве газового баллона на ферме в Подмосковье. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, остальные трое - в тяжелом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.
Взрыв произошел в деревне Торбеево городского округа Ступино в ночь на 9 февраля. Возгорания и разрушений не последовало. Все пострадавшие - граждане Узбекистана, работавшие на скотобойной ферме.
По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности на эксплуатации газового баллона, сообщает
ГУ МЧС по Московской области. К ликвидации последствий привлекались 12 человек и четыре единицы техники.
Напомним, 5 февраля газовый баллон взорвался
во время ремонта в квартире жилого комплекса "Бутово парк" в Подмосковье. В результате возник пожар, часть квартиры разрушилась. Пострадали четверо рабочих, двое из них получили ожоги 90% поверхности тела. Взрыв произошел из-за нарушения правил при проведении строительно-ремонтных работ, возбуждено уголовное дело
.