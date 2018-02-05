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Пятеро человек тяжело пострадали при взрыве газового баллона на скотобойной ферме в Подмосковье
9 февраля 2018 г. | Время публикации 11:01 | Последние изменения 13:00
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
Пять человек пострадали при взрыве газового баллона на ферме в Подмосковье. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, остальные трое - в тяжелом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Взрыв произошел в деревне Торбеево городского округа Ступино в ночь на 9 февраля. Возгорания и разрушений не последовало. Все пострадавшие - граждане Узбекистана, работавшие на скотобойной ферме.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности на эксплуатации газового баллона, сообщает ГУ МЧС по Московской области. К ликвидации последствий привлекались 12 человек и четыре единицы техники.

Напомним, 5 февраля газовый баллон взорвался во время ремонта в квартире жилого комплекса "Бутово парк" в Подмосковье. В результате возник пожар, часть квартиры разрушилась. Пострадали четверо рабочих, двое из них получили ожоги 90% поверхности тела. Взрыв произошел из-за нарушения правил при проведении строительно-ремонтных работ, возбуждено уголовное дело.
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