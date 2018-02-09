Водителей просят отложить поездки за город до 21:00 из-за уборки снега

9 февраля 2018 г. Печатники остаются под снегом несмотря на близость снегоплавильни и выделенные на вывоз сугробов 45 миллионов рублей

Коммунальщики не торопятся чистить дороги в спальных районах от снега, несмотря на отчеты властей. Дорогу перед детскими садами и школой в Печатниках не расчистили до сих пор, хотя на это выделяются десятки миллионов рублей.