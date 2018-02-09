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Водителей просят отложить поездки за город до 21:00 из-за уборки снега
9 февраля 2018 г. | Время публикации 15:45 | Последние изменения 16:43
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Водителям рекомендуется выезжать из города после 21:00 из-за продолжающейся уборки снега на улицах. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе Центра организации дорожного движения, на данный момент затруднено движение на улицах Обручева, Сущевский вал, Нижняя Масловка, проспекте Мира и Алтуфьевском шоссе.

"Мы ожидаем увеличение загруженности дорог в вечерний час пик. Вместе с тем, сегодня ожидается большой поток автомобилей на вылетных магистралях по направлению в область. До 20:00 рекомендуем пользоваться общественным транспортом", - заявили в пресс-службе, добавив, что наиболее комфортным для выезда по вылетным магистралям в сторону области станет время после 21:00.

Между тем жители спальных районов продолжают жаловаться на некачественную или вовсе несуществующую уборку снега: в Печатниках уборочную технику можно было встретить только спустя 2-3 дня после начала снегопада, когда на дорогах и тротуарах образовался снежный наст, с которым уборочные машины справиться были не в состоянии, а дворники работали не слишком усердно. При этом дорогу, которая проходит перед двумя детскими садами и школой на улице Полбина, до сих пор не почистили, хотя деньги на уборку снега исправно перечисляются на счета ГБУ "Жилищник" и других контор.
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