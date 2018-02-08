NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
февраля
pda
Поиск
Архив

Ряд улиц и набережных перекроют 11 февраля для проведения велопарада
9 февраля 2018 г. | Время публикации 15:00 | Последние изменения 16:34
Рубрики: Автотранспорт  
 
Московский транспорт‏ / Twitter
В воскресенье, 11 февраля, несколько московских улиц будут перекрыты в связи с проведением "Зимнего велопарада". Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России.

Так, с 12.00 до 14.00 будет ограничено движение автотранспорта по улицам 1-й, 2-й, 3-й Фрунзенской, Тимура Фрунзе, Москворецкой, Варварке, Крымскому, Новокрымскому, Саймоновскому и Китайгородскому проездам. Также движение будет ограничено по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным и Большому Москворецкому мосту.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы. Напомним, весенний велопарад пройдет 20 мая, 18 мая и 21 сентября пройдут акции "На работу на велосипеде", а в День московского транспорта 14 июля предположительно состоится ночной велопарад. Еще один велопарад активисты надеются провести в День города.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Любительская велогонка по Садовому кольцу пройдет в Москве в мае
8 февраля 2018 г.
Любительская велогонка по Садовому кольцу пройдет в Москве в мае
Любительская велогонка будет проводиться на внутренней стороне Садового кольца 20 мая. Участники разделятся на три группы - любители, мастера и женщины от 19 лет. Целью гонки является развитие и популяризация велоспорта.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.02.2018   19:20
8
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 9 февраля 2018 г. // Последняя новость 18:55
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>