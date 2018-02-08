Ряд улиц и набережных перекроют 11 февраля для проведения велопарада

8 февраля 2018 г. Любительская велогонка по Садовому кольцу пройдет в Москве в мае

Любительская велогонка будет проводиться на внутренней стороне Садового кольца 20 мая. Участники разделятся на три группы - любители, мастера и женщины от 19 лет. Целью гонки является развитие и популяризация велоспорта.