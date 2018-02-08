Ряд улиц и набережных перекроют 11 февраля для проведения велопарада

В воскресенье, 11 февраля, несколько московских улиц будут перекрыты в связи с проведением "Зимнего велопарада". Об этом сообщается на сайте
столичного главка МВД России.
Так, с 12.00 до 14.00 будет ограничено движение автотранспорта по улицам 1-й, 2-й, 3-й Фрунзенской, Тимура Фрунзе, Москворецкой, Варварке, Крымскому, Новокрымскому, Саймоновскому и Китайгородскому проездам. Также движение будет ограничено по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным и Большому Москворецкому мосту.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы. Напомним, весенний велопарад пройдет 20 мая
, 18 мая и 21 сентября пройдут акции "На работу на велосипеде", а в День московского транспорта 14 июля предположительно состоится ночной велопарад. Еще один велопарад активисты надеются провести в День города.