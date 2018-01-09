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Семья с двумя детьми погибла в Подмосковье, отравившись газом во время пожара у соседей
9 января 2018 г. | Время публикации 11:08 | Последние изменения 15:57
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Семья из четырех человек, в том числе двое детей, погибла, отравившись угарным газом от пожара в квартире соседей в подмосковном Сергиевом Посаде. Как сообщается на сайте областного главка Следственного комитета, в правоохранительные органы Сергиево-Посадского района поступила информация о том, что после тушения пожара в одном из домов по улице Бероунская обнаружены тела 35-летнего мужчины, 28-летней женщины и их малолетних детей 2012-го и 2014 года рождения. По данным следствия, возгорание произошло на четвертом этаже многоквартирного дома, в результате четыре человека, проживающих на пятом этаже, отравились продуктами горения. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, при пожаре также пострадали пять человек, которые во время эвакуации подъезда надышались угарным газом и были госпитализированы. В региональном главке МЧС подтвердили факт пожара, уточнив, что справиться с ним удалось менее чем за час.
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