Семья с двумя детьми погибла в Подмосковье, отравившись газом во время пожара у соседей Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Как сообщил Семья из четырех человек, в том числе двое детей, погибла, отравившись угарным газом от пожара в квартире соседей в подмосковном Сергиевом Посаде. Как сообщается на сайте областного главка Следственного комитета, в правоохранительные органы Сергиево-Посадского района поступила информация о том, что после тушения пожара в одном из домов по улице Бероунская обнаружены тела 35-летнего мужчины, 28-летней женщины и их малолетних детей 2012-го и 2014 года рождения. По данным следствия, возгорание произошло на четвертом этаже многоквартирного дома, в результате четыре человека, проживающих на пятом этаже, отравились продуктами горения. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах, при пожаре также пострадали пять человек, которые во время эвакуации подъезда надышались угарным газом и были госпитализированы. В региональном главке МЧС подтвердили факт пожара, уточнив, что справиться с ним удалось менее чем за час.



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