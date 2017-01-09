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Пункты утилизации новогодних елей открылись в столице
9 января 2018 г. | Время публикации 11:40 | Последние изменения 12:56
Рубрики: Праздники  
 
Moscow-Live.ru
Пункты приема елок для переработки будут работать в Московском регионе с 9 января до 28 февраля включительно. Как сообщает РИАМО, 12 пунктов утилизации новогодних елей будет работать в Москве и один в Мытищах. Большая часть пунктов будет работать с 10:00 до 18:00.

В пунктах примут ели, сосны и пихты без мишуры и других украшений. Все деревья отправят на переработку, из них сделают щепу, которая станет основой для нового растительного грунта.

В прошлом году аналогичная акция проходила до 15 января в экоцентре "Битцевский лес" и в специальном пункте приема в парке "Сокольники", где прошла акция "Вторая жизнь новогодней ели". Тогда у москвичей принимали елки, которые стояли в домах в кадках и в емкостях с песком.

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