В Москве произошел второй с начала года GPS-сбой: навигаторы отправляли горожан в океан

12 декабря 2017 г. Москвичи продолжают жаловаться на сбои GPS-навигаторов в центре столицы

Автомобилисты утверждают, что им приходится использовать сразу несколько геолокационных сервисов, чтобы понять, где они находятся. Сбои наблюдаются и в приложениях "Яндекс", однако там опровергают данные об их массовости.