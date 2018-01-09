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Ангар загорелся в Ильменском проезде на севере Москвы, движение перекрыто, есть угроза обрушения
9 января 2018 г. | Время публикации 15:51 | Последние изменения 16:22
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Ильменский проезд на севере Москвы закрыли для автомобилей из-за пожара в ангаре. Возгорание произошло в подвальном помещении ангара по адресу: Ильменский проезд, дом 14 в 13:50, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на дежурного офицера пресс-службы столичного управления МЧС Андрея Павлова.

Источник ТАСС в экстренных службах города уточнил, что пожар произошел в подвале предназначенного под снос здания, арендаторов внутри не было. В то же время, по данным СМИ, в помещении расположено несколько организаций.

Согласно данным портала 2ГИС, по адресу: Ильменский проезд, 14 находится 27 организаций - склады интернет-магазинов, торгово-транспортные компании, специализированный сварочный магазин, а также газовая заправка. Кроме того, судя по карте, в Ильменском проезде строится жилой комплекс.

По словам собеседника ТАСС, есть угроза обрушения горящего здания. В подвале высокая температура, поэтому тушение ведется с безопасного расстояния. Площадь пожара уточняется. Движение по Ильменскому проезду перекрыто, на месте работают экстренные службы.
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