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Пожар в Ильменском проезде потушили, пострадавших нет
9 января 2018 г. | Время публикации 17:29 | Последние изменения 17:51
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Пожар в ангаре в Ильменском проезде, 14 на севере Москвы ликвидирован, сообщил источник ТАСС в экстренных службах города. Столичное управление МЧС в своем Twitter подтверждает эту информацию. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении.

По данным источника агентства, в ангаре горел мусор. Ранее сообщалось, что пожар возник в подвале предназначенного под снос здания, существовала угроза обрушения. В подвале сохранялась высокая температура, поэтому тушение велось с безопасного расстояния. Из-за пожара движение автомобилей по Ильменскому проезду было перекрыто.

Арендаторов в здании не было. Телеканал "360" со ссылкой на пожарных сообщает, что в ангаре раньше работала автомастерская. Здание находится в частной собственности. Согласно открытым интернет-данным, по адресу: Ильменский проезд, 14 находится 27 организаций, а поблизости строится жилой комплекс.
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