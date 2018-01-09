

Пожар в Ильменском проезде потушили, пострадавших нет Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По данным источника агентства, в ангаре горел мусор. Ранее сообщалось, что пожар возник в подвале предназначенного под снос здания, существовала угроза обрушения. В подвале сохранялась высокая температура, поэтому тушение велось с безопасного расстояния. Из-за пожара движение автомобилей по Ильменскому проезду было перекрыто.



Арендаторов в здании не было. Телеканал Пожар в ангаре в Ильменском проезде, 14 на севере Москвы ликвидирован, сообщил источник ТАСС в экстренных службах города. Столичное управление МЧС в своем Twitter подтверждает эту информацию. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, говорится в сообщении.По данным источника агентства, в ангаре горел мусор. Ранее сообщалось, что пожар возник в подвале предназначенного под снос здания, существовала угроза обрушения. В подвале сохранялась высокая температура, поэтому тушение велось с безопасного расстояния. Из-за пожара движение автомобилей по Ильменскому проезду было перекрыто.Арендаторов в здании не было. Телеканал "360" со ссылкой на пожарных сообщает, что в ангаре раньше работала автомастерская. Здание находится в частной собственности. Согласно открытым интернет-данным, по адресу: Ильменский проезд, 14 находится 27 организаций, а поблизости строится жилой комплекс.



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