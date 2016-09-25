Скандальную выставку Джока Стерджеса в Москве продлили из-за популярности

Резонансную выставку Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер продлили в связи с ее популярностью, заявили "Интерфаксу"
в пресс-службе галереи. Выставка завершится 13 января вместо 8 января, для обеспечения мер безопасности в зале работает постоянный смотритель.
Впервые выставка "Джок Стерджес. Без смущения" открылась в Центре фотографии братьев Люмьер в начале сентября 2016 года. Она состояла из фотографий семей нудистов Франции, Северной Калифорнии и Ирландии, с которыми Стерджес дружил и общался. Автор фотографировал их на протяжении долгой карьеры.
После первого открытия выставки разгорелся скандал
, в ходе которого сенатор Елена Мизулина потребовала от прокуратуры проверить выставку, поскольку ее организаторы якобы могут поддерживать детскую порнографию. Ее позицию разделила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
На следующий день украинский безработный, активист националистического движения SERB Александр Петрунько облил сероводородной грязью работы Стерджеса. Его арестовали на 7 суток за мелкое хулиганство, вскоре после этого инцидента организаторы закрыли выставку. Спустя год экспертиза признала полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень представленных на выставке работ. По словам куратора, убытки от закрытия экспозиции составили около полутора миллионов рублей. Новый вариант
выставки под названием "Без смущения 2.0" открылся 8 декабря 2017 года, выставка была дополнена частично опубликованным заключением Следственного комитета, статьями из СМИ по этому делу, репликами провокаторов сентябрьских событий, фрагментами телевизионных передач, раздувавших шумиху вокруг выставки. Открытие выставки сопровождалось повышенными мерами безопасности: на входе в галерею было увеличено количество охранников для досмотра. В день открытия активист движения SERB Александр Петрунько облил одну из фотографий некоей плохо пахнущей жидкостью. Он был задержан, Замоскворецкий суд Москвы назначил ему восемь суток административного ареста
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