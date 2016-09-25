Скандальную выставку Джока Стерджеса в Москве продлили из-за популярности

8 декабря 2017 г. Активист SERB облил пахучей жидкостью фотографию на вновь открывшейся выставке Стерджеса

Одну из фотографий выставки "Без смущения. 2.0" облил пахучей жидкостью тот же человек, который в прошлом году получил 7 суток за аналогичное нарушение. На него снова составили протокол о мелком хулиганстве.