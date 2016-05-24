Лишенный прав участник гонки на Gelandewagen устроил ДТП на юго-западе столицы

1 ноября 2016 г. Участника гонки на Gelandewagen задержали за грубое нарушение ПДД

По данным СМИ, речь идет об Абдувахобе Маджидове, который находился за рулем скандального Gelandewagen. Он был фигурантом уголовного дела об оскорблении представителей власти, однако суд его полностью оправдал.