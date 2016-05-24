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Лишенный прав участник гонки на Gelandewagen устроил ДТП на юго-западе столицы
9 января 2018 г. | Время публикации 08:59 | Последние изменения 11:23
Рубрики: Происшествия  
 
Абдувахоб Маджидов | © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Одного из мужчин, устроивших в мае 2016 года гонки в Москве на Mercedes Gelandewagen, задержали с чужими документами. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, вечером 8 января в районе дома 66 по улице Профсоюзная произошло ДТП с участием двух иномарок.

Прибывшим сотрудникам ГИБДД были продемонстрированы документы, однако один из водителей предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. Полицейские опознали его как одного из участников гонок на Gelandewagen, лишенного права управления транспортными средствами в судебном порядке.

По ее словам, мужчина не предъявил документы, свидетельствующие о законности его нахождения в России, и полицейские заподозрили его в использовании документов, выданных "на другие данные". Мужчину доставили в полицию, где его личность была установлена. В его отношении возбудили дело об административном правонарушении по статье 2 части 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).

По данным РЕН ТВ, задержанным оказался Абдувахоб Маджидов -участник так называемого инцидента с Gelandewagen, который произошел 22 мая 2016 года на юге Москвы: пятеро молодых людей на внедорожнике без номеров устроили гонки с автоинспекторами и транслировали погоню в прямом эфире через Periscope. Авторы видео намеренно нарушали правила на глазах инспекторов ДПС, однако их выходка поначалу обошлась всего в пять тысяч рублей штрафа.

После того, как гонка с полицией получила широкую огласку, владелец Gelandewagen Руслан Шамсуаров извинился за выходку, объяснив ее хорошим настроением после посещения клуба. Управлявший внедорожником Абдувахоб Маджидов получил 15 суток административного ареста, заявив, что на опасную забаву его спровоцировали друзья. Большой судебный процесс над участниками гонок начался спустя почти полгода.

В итоге Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова и его друга Виктора Ускова к 300 часам обязательных работ. Маджидова оправдали по всем статьям обвинения. Gelandewagen был изъят в доход государства. В ходе процесса Шамсуаров обвинял полицейских в угрозах и вымогательстве, а его адвокат утверждал, что из дела пропала важная видеозапись. Спустя всего две недели после вынесения приговора Маджидов попался на новом нарушении ПДД и получил 10 суток ареста.
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