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Марш памяти Бориса Немцова планируется провести по московским бульварам 25 февраля
9 января 2018 г. | Время публикации 14:08 | Последние изменения 15:55
Рубрики: Общество  
 
Москва, 26 февраля 2017 года | Global Look Press
25 февраля движение "Солидарность" планирует провести в Москве марш памяти Бориса Немцова, приурочив его к третьей годовщине его гибели. Об этом сообщил "Интерфаксу представитель движения Илья Яшин.

По его словам, главным требованием марша станет привлечение к ответственности заказчиков убийства. Запланированный маршрут пройдет от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова. Организаторы намерены подать заявку на проведение акции в мэрию Москвы в установленные законом сроки.

В прошлом году в шествии приняли участие члены Партии прогресса Алексея Навального, а также группы со знаменами партий "Солидарность", "Новая оппозиция", "Демократический выбор", "Яблоко". До трех часов дня ГУ МВД по Москве заявило о пяти тысячах участников, тогда как организаторы опубликовали данные независимого подсчета: из них следовало, что на бульвары пришли более 15 тысяч человек. Еще одной площадкой сбора стало место гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Люди с цветами и фотографиями начали собираться там еще в полдень, подходя в том числе и со стороны Красной площади.

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