Марш памяти Бориса Немцова планируется провести по московским бульварам 25 февраля

25 февраля движение "Солидарность" планирует провести в Москве марш памяти Бориса Немцова, приурочив его к третьей годовщине его гибели. Об этом сообщил "Интерфаксу
представитель движения Илья Яшин.
По его словам, главным требованием марша станет привлечение к ответственности заказчиков убийства. Запланированный маршрут пройдет от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова. Организаторы намерены подать заявку на проведение акции в мэрию Москвы в установленные законом сроки.В прошлом году
в шествии приняли участие члены Партии прогресса Алексея Навального, а также группы со знаменами партий "Солидарность", "Новая оппозиция", "Демократический выбор", "Яблоко". До трех часов дня ГУ МВД по Москве заявило о пяти тысячах участников, тогда как организаторы опубликовали данные независимого подсчета: из них следовало, что на бульвары пришли более 15 тысяч человек. Еще одной площадкой сбора стало место гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Люди с цветами и фотографиями начали собираться там еще в полдень, подходя в том числе и со стороны Красной площади.