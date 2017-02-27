

Марш памяти Бориса Немцова планируется провести по московским бульварам 25 февраля Рубрики: Общество

Москва, 26 февраля 2017 года | Москва, 26 февраля 2017 года | Global Look Press



По его словам, главным требованием марша станет привлечение к ответственности заказчиков убийства. Запланированный маршрут пройдет от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова. Организаторы намерены подать заявку на проведение акции в мэрию Москвы в установленные законом сроки.



в шествии приняли участие члены Партии прогресса Алексея Навального, а также группы со знаменами партий "Солидарность", "Новая оппозиция", "Демократический выбор", "Яблоко". До трех часов дня ГУ МВД по Москве заявило о пяти тысячах участников, тогда как организаторы опубликовали данные независимого подсчета: из них следовало, что на бульвары пришли более 15 тысяч человек. Еще одной площадкой сбора стало место гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Люди с цветами и фотографиями начали собираться там еще в полдень, подходя в том числе и со стороны Красной площади.



25 февраля движение "Солидарность" планирует провести в Москве марш памяти Бориса Немцова, приурочив его к третьей годовщине его гибели. Об этом сообщил "Интерфаксу представитель движения Илья Яшин.По его словам, главным требованием марша станет привлечение к ответственности заказчиков убийства. Запланированный маршрут пройдет от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова. Организаторы намерены подать заявку на проведение акции в мэрию Москвы в установленные законом сроки. В прошлом году в шествии приняли участие члены Партии прогресса Алексея Навального, а также группы со знаменами партий "Солидарность", "Новая оппозиция", "Демократический выбор", "Яблоко". До трех часов дня ГУ МВД по Москве заявило о пяти тысячах участников, тогда как организаторы опубликовали данные независимого подсчета: из них следовало, что на бульвары пришли более 15 тысяч человек. Еще одной площадкой сбора стало место гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Люди с цветами и фотографиями начали собираться там еще в полдень, подходя в том числе и со стороны Красной площади.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 27 февраля 2017 г. Пять тысяч человек приняли участие в марше памяти Бориса Немцова

Полиция и организаторы разошлись в оценках численности участников марша памяти Бориса Немцова по Бульварному кольцу. По данным ГУ МВД по Москве, участников оказалось около пяти тысяч человек, организаторы говорили о 15 тысячах.



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