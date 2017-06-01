В Роспотребнадзоре заявили, что не планируют убавлять солнечный свет в новостройках Рубрики: Городская инфраструктура

Global Look Press



Ранее сообщалось, что для столичного жилья могут быть введены отдельные санитарно-эпидемиологические требования, отличные от действующих по всей стране и предполагающие уменьшение норм инсоляции для вновь построенных многоэтажек. По данным



Эксперты заявили, что санитарные нормы смягчаются в том числе для реализации программы реновации, чтобы иметь возможность повысить плотность застройки. Сами же нововведения могут негативно отразиться на здоровье горожан: уменьшение инсоляции увеличивает вероятность некоторых заболеваний, в том числе онкологических, и для изменения СанПиНов нужно научное обоснование.



Что же касается многоэтажных парковок, то относительно них среди экспертов нет единого мнения. По мнению исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, они не нужны застройщикам. Первые этажи жилых домов лучше использовать для размещения магазинов, ремонтных мастерских или организаций здравоохранения. Публичное обсуждение проекта СанПиНов для Москвы заканчивается в январе, однако они должны вступить в силу лишь после рассмотрения проекта всеми заинтересованными сторонами, учета их мнений и регистрации документа в Минюсте. В пресс-службе правительства Москвы ситуацию не прокомментировали.



Ранее депутат Мосгордумы Андрей Клычков отметил, что застройщики



В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что проект был разработан "в целях актуализации норм инсоляции и солнцезащиты в связи с интенсификацией строительства зданий и сооружений, в том числе в условиях сложившейся городской застройки". Обосновать сокращение времени инсоляции позволило исследование, проведенное НИИ строительной физики, сотрудники которого решили, что 2,5 часа солнечной освещенности достаточно для реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.



Впрочем, по мнению экспертов, исследование института, мягко говоря, вызывает сомнения. "Мне не понятно, почему исследования проводил НИИ строительной физики, ведь в его ведении находятся вопросы, связанные с объектом капитального строительства, но никак не со здоровьем человека. К тому же непонятно: раньше продолжительность инсоляции составляла 3 часа, а теперь будет 2,5, у нас что, человек изменился?" - возмутился координатор центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды Павел Жбанов. Роспотребнадзор опроверг данные о возможном изменении норм естественного освещения жилых зданий и помещений в Москве. Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, проект СанПиН, посвященный условиям проживания в Москве, не содержит норм по инсоляции и естественной освещенности, отличных от действующих санитарных требований.Ранее сообщалось, что для столичного жилья могут быть введены отдельные санитарно-эпидемиологические требования, отличные от действующих по всей стране и предполагающие уменьшение норм инсоляции для вновь построенных многоэтажек. По данным "Известий" , проект санитарно-эпидемиологических требований предполагал смягчение требований к инсоляции и разрешение автостоянок на первом и последующих этажах многоквартирных домов. При этом парковки "должны быть отделены от жилой части здания этажом нежилого назначения и иметь определенное расстояние от въезда-выезда до окон жилых комнат квартир". Все эти требования актуализируются в связи с урбанизацией.Эксперты заявили, что санитарные нормы смягчаются в том числе для реализации программы реновации, чтобы иметь возможность повысить плотность застройки. Сами же нововведения могут негативно отразиться на здоровье горожан: уменьшение инсоляции увеличивает вероятность некоторых заболеваний, в том числе онкологических, и для изменения СанПиНов нужно научное обоснование.Что же касается многоэтажных парковок, то относительно них среди экспертов нет единого мнения. По мнению исполнительного директора Клуба инвесторов Москвы Владислава Преображенского, они не нужны застройщикам. Первые этажи жилых домов лучше использовать для размещения магазинов, ремонтных мастерских или организаций здравоохранения. Публичное обсуждение проекта СанПиНов для Москвы заканчивается в январе, однако они должны вступить в силу лишь после рассмотрения проекта всеми заинтересованными сторонами, учета их мнений и регистрации документа в Минюсте. В пресс-службе правительства Москвы ситуацию не прокомментировали.Ранее депутат Мосгордумы Андрей Клычков отметил, что застройщики давно пытались добиться внесения подобных поправок. Еще в середине нулевых годов при мэре Юрии Лужкове девелоперы жаловались на то, что нормы инсоляции мешают им строить башни на месте скверов, детских и спортивных площадок или во дворах жилых домов. Однако тогда попытки переписать СанПиНы закончились неудачей.В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что проект был разработан "в целях актуализации норм инсоляции и солнцезащиты в связи с интенсификацией строительства зданий и сооружений, в том числе в условиях сложившейся городской застройки". Обосновать сокращение времени инсоляции позволило исследование, проведенное НИИ строительной физики, сотрудники которого решили, что 2,5 часа солнечной освещенности достаточно для реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.Впрочем, по мнению экспертов, исследование института, мягко говоря, вызывает сомнения. "Мне не понятно, почему исследования проводил НИИ строительной физики, ведь в его ведении находятся вопросы, связанные с объектом капитального строительства, но никак не со здоровьем человека. К тому же непонятно: раньше продолжительность инсоляции составляла 3 часа, а теперь будет 2,5, у нас что, человек изменился?" - возмутился координатор центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды Павел Жбанов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 1 июня 2017 г. В преддверии реновации чиновники переписали санитарные нормы, мешавшие строить многоэтажки рядом с детсадами и школами

Изменения внесены в СанПиНы, определяющие нормы солнечной освещенности для спортивных площадок, детских садов и зон отдыха общеобразовательных школ. Эксперты считают, что это позволит уплотнить застройку.

