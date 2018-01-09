Гидрометцентр пока не ожидает крещенских морозов в этом году Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



По его словам, текущие данные свидетельствуют о том, что сильных морозов на Крещение, которое в этом году отмечается 19 января, быть не должно. "Пока - нет, минус 25 мы пока не видим", - сказал метеоролог, напомнив, что прогноз будет уточняться по мере поступления новой информации.



В течение недели в Москве и области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха останется значительно выше средних многолетних значений, однако в выходные вернется к климатической норме. Так, в ночь на среду, 10 января, температура воздуха опустится до 5-7 градусов мороза, днем поднимется до минус 2-4 градусов, в четверг, 11 января, днем температура составит ноль - минус 2 градуса. В ночь на пятницу, 12 января, температура опустится до отметки минус 6-8 градусов, днем температура составит 4-6 градусов мороза.



В субботу и воскресенье, по предварительным прогнозам, температура по ночам будет составлять минус 9-14 градусов, днем - минус 5-10 градусов. Такой показатель будет близок к климатической норме, которая для второй декады января составляет около 9 градусов мороза. Сильных морозов на Крещение в московском регионе не ожидается. Как заявил "Интерфаксу" глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура на следующей неделе будет "примерно на том же уровне, что сейчас, около минус 5 градусов днем и до минус 15 ночью", и о резком потеплении или похолодании речь не идет.По его словам, текущие данные свидетельствуют о том, что сильных морозов на Крещение, которое в этом году отмечается 19 января, быть не должно. "Пока - нет, минус 25 мы пока не видим", - сказал метеоролог, напомнив, что прогноз будет уточняться по мере поступления новой информации.В течение недели в Москве и области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Температура воздуха останется значительно выше средних многолетних значений, однако в выходные вернется к климатической норме. Так, в ночь на среду, 10 января, температура воздуха опустится до 5-7 градусов мороза, днем поднимется до минус 2-4 градусов, в четверг, 11 января, днем температура составит ноль - минус 2 градуса. В ночь на пятницу, 12 января, температура опустится до отметки минус 6-8 градусов, днем температура составит 4-6 градусов мороза.В субботу и воскресенье, по предварительным прогнозам, температура по ночам будет составлять минус 9-14 градусов, днем - минус 5-10 градусов. Такой показатель будет близок к климатической норме, которая для второй декады января составляет около 9 градусов мороза.



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