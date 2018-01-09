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Повышенное атмосферное давление придет в столицу в выходные
9 января 2018 г. | Время публикации 13:10 | Последние изменения 13:39
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
В субботу, 13 января, атмосферное давление в Москве может вырасти до 772 миллиметров ртутного столба, побив рекорд, установленный в 1937 году. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам Поздняковой, к 13 января давление может достичь 772 миллиметров ртутного столба и на следующий день также останется очень высоким. Это связано с антициклоном, который к концу недели доберется до столичной области. Предыдущий рекорд в 771 миллиметр ртутного столба был зафиксирован в 1937 году.

По данным медиков, высокое давление может отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая гипертонию и ишемическую болезнь сердца. В эти дни рекомендуется быть осторожнее, принимать препараты вовремя. При внеплановом повышении давления стоит принять дополнительные препараты и посоветоваться со своим врачом.

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Вторник, 9 января 2018 г. // Последняя новость 20:10
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