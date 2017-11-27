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Один из крупнейших операторов наружной рекламы не заплатил Москве 1,4 миллиарда рублей
9 января 2018 г. | Время публикации 20:10
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Компания ТРК, которая является пятым по выручке оператором наружной рекламы в России и вторым по количеству рекламных конструкций в Москве, не внесла платеж за очередной год работы в столичный бюджет, сообщает РБК со ссылкой на источники на рекламном рынке. Согласно договоренности с мэрией, компания должна была перечислить до конца декабря 1,4 миллиарда рублей.

ТРК является одним из семи победителей рекламных аукционов, которые проводил столичный департамент СМИ и рекламы в 2013-2014 годах. ТРК получила почти 1,4 тысячи мест под рекламные щиты и конструкции, за которые обязалась в течение 10 лет заплатить более 22,5 миллиарда рублей.

К концу 2017 года у ТРК осталось право только на 1 тысячу конструкций: сокращение их числа было обусловлено регулярными задержками оплаты со стороны компании. Взять комментарий у руководства ТРК не удалось: телефоны компании не отвечают, сайт не работает. Не функционирует и сайт всего холдинга "Гема", основой акционер которого Александр Геллер является владельцем и рекламного оператора. При этом источник РБК сообщил, что ТРК продолжает принимать заявки на размещение рекламы на этот год.

Примечательно, что холдинг "Гема" в последние годы является ключевым игроком на столичном рекламном рынке. В 2011 году власти города предоставили связанной с холдингом компании "Авто Селл" право размещать рекламу в московском метро, однако подрядчик задолжал бюджету 1,1 миллиарда рублей и контракт с ним был расторгнут.

Затем власти заключили контракт с новым подрядчиком - "Трейд Компани", также действовавшим в интересах "Гемы". Уже в декабре 2017 года контракт был расторгнут и с ним, поскольку компания не предоставила очередную банковскую гарантию на 6,8 миллиарда рублей.

В конце декабря прокуратура московского метрополитена провела проверку "Трейд Компани" и направила в полицию материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. За несколько дней до Нового года правоохранители задержали гендиректора "Трейд Компани" Риму Согомонян по подозрению в мошенничестве.
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